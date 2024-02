Sanremo 2024, Ghali – «Casa mia»

Pur essendo tra gli esordienti come concorrente del Festival di Sanremo 2024, è già da tempo un big della musica Italiana e all’Ariston si è già esibito nel 2020 come superospite nell’edizione vinta poi da Diodato con Fai rumore. Ghali Amdouni, in arte solo Ghali, è un 30enne rapper italiano nato a Milano da genitori tunisini. Dagli esordi con il gruppo Troupe d’Elite nel 2011, Ghali ha pubblicato 4 album e numerose hit. Il primo grande successo è Ninna Nanna, che registra il record di ascolti nel giorno del debutto su Spotify. Il suo primo album, pubblicato con la sua etichetta Sto Records, contiene anche Habibi, Happy Days e Pizza Kebab, alcune dei suoi brani più amati. Pubblica l’album DNA nel 2020, Sensazione ultra nel 2022 e Pizza Kebab Vol. 1 lo scorso anno, e collabora con tantissimi artisti della sua generazione: da Sfera Ebbasta a Capo Plaza, Sick Luke, Guè, Liberato e Geolier. Nel 2023 è finito nella lista della rivista Time dei leader emergenti: non solo per i suoi meriti musicali, ma anche per il suo impegno con i migranti che attraversano il Mar Mediterraneo. Nel 2022 ha donato alla Ong Mediterranea un’imbarcazione per il salvataggio in mare che è stata ribattezzata Bayna come uno dei suoi brani. L’estate successiva ha fatto parte dell’equipaggio della prima missione della Mare Jonio, che è stata raccontata anche dal New York Times. Nella sua prima esperienza all’Ariston da big in gara, porta il brano Casa Mia, mentre nel 2020 cantò Cara Italia e un medley dei suoi successi.

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro