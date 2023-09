Due italiani nella lista del Time 100 Next: Elly Schlein e Ghali (entrambi ospiti al Festival di Open)

Elly Schlein e Ghali Amdouni sono stati inseriti nella Time 100 Next 2023, la lista stilata ogni anno dal 2019 per individuare quelli che secondo il periodico statunitense sono i leader del futuro in politica, salute, lotta al cambiamento climatico, affari, sport, diritti, arti e in altri campi. Accanto a cantanti, attrici e attori, giocatrici di basket, calcio e golf, figura anche Roberta Metsola, diventata lo scorso anno la più giovane presidente del Parlamento europeo. E poi anche due italiani, gli unici della lista. La nuova segretaria del Partito democratico, vincitrice lo scorso febbraio delle primarie interne, e il rapper Ghali, finito sul New York Times ad agosto per il suo impegno con i migranti che attraversano il Mar Mediterraneo. Entrambi saranno ospiti del primo Festival di Open, che si terrà a Parma il 15 e 16 settembre 2023. Ghali sarà sul palco di piazza Garibaldi dalle 20.30 di venerdì nel panel Il Mediterraneo e il sogno di una nuova Italia con la scrittrice e giornalista Alia Malek, moderato da Serena Danna, mentre Schlein sabato 16 verrà intervistata da Enrico Mentana dalle 20.

«Nato da genitori tunisini, il trentenne Ghali non ha avuto la cittadinanza italiana per più della metà della sua vita, a causa delle rigide leggi sulla cittadinanza per i figli dei migranti», ricorda la giornalista del Time Armani Syed, «ma il rapper dice di essere italiano quanto tunisino». Il cantante, oltre ai successi musicali, si è distinto per il suo impegno civile. «È diventato uno dei principali sostenitori dei diritti dei migranti in un momento in cui la retorica xenofoba è dominante in Italia. L’estate scorsa ha donato un gommone a un’organizzazione no-profit che salva i migranti in mare», spiega ancora Syed, «e quest’anno si è unito ai volontari su un gommone arancione di salvataggio a Trapani, dove ha osservato come eseguire i soccorsi in mare». Elly Schlein viene invece menzionata per essere «la persona più giovane a guidare il Partito Democratico, ma anche la sua prima leader donna e dichiarata LGBTQ+». La rivista le riconosce il ruolo di antagonista progressista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando come debba prima ricostruire fiducia nella «frammentata sinistra italiana».

