Ecco il programma del «Festival di Open – Le sfide del futuro» a Parma il 15 e 16 settembre

È online il programma del Festival di Open – Le sfide del futuro. Sono passati quasi cinque anni dalla pubblicazione della homepage numero uno del giornale, fondato da Enrico Mentana e diretto da Franco Bechis. È stata scelta Parma come città per il primo grande evento organizzato dal quotidiano. Il 15 e il 16 settembre, in Piazza Garibaldi, la redazione dialogherà con personalità che spaziano dalla politica al mondo dell’arte, dall’imprenditoria alla sfera culturale. Una due giorni di incontri eclettici, con una sola costante: il confronto tra generazioni diverse che, nella città emiliana, proveranno a tracciare scenari e visioni per il domani. Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Parma, è gratuito e aperto a tutti.

Orari, temi e ospiti dei panel

15 settembre

17.00 -> L’editore Enrico Mentana , la ceo Alice Mentana e il direttore Franco Bechis , con il sindaco di Parma Michele Guerra , presentano il Festival di Open, «Le sfide del futuro».

16 settembre

10.30 -> Questo clima ci uccide: gli effetti del cambiamento climatico sulla nostra salute, con l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, la climatologa Serena Giacomin, il professore Alessandro Miani, moderano Antonio Di Noto e Gianluca Brambilla.

