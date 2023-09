«Festival di Open – Le sfide del futuro»: i temi e gli ospiti del primo festival di Open a Parma

Conto alla rovescia per la prima edizione della kermesse di Open: appuntamento in Piazza Garibaldi a Parma il 15 e il 16 settembre. Ecco cosa bolle in pentola

Cambiamento climatico, diritti e confronto generazionale. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati nel «Festival di Open – Le sfide del futuro», il primo grande evento del giornale fondato da Enrico Mentana e diretto da Franco Bechis in programma a Parma il 15 e il 16 settembre in Piazza Garibaldi. Realizzato con il patrocinio del Comune di Parma, l’evento ospiterà talk con personaggi provenienti dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo che si confronteranno per parlare delle sfide del futuro, care al target di lettori di Open e alla sua redazione, la più giovane in Italia.

La line-up e i temi dell’evento

Si partirà venerdì 15 settembre alle ore 17: sul palco della piazza del Comune tanti gli ospiti che interverranno. Dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, agli esponenti delle filiere della Parma Food Valley, i grandi imprenditori del mondo del food parmense. Con lo scrittore di Tre metri sopra il cielo Federico Moccia e Melissa P., autrice di 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, si parlerà di libri cult e di come questi abbiano influenzato le generazioni. Il confronto con il rapper Ghali verterà, invece, su temi legati all’immigrazione e all’integrazione attraverso il linguaggio (universale) della musica che si fa portatrice delle istanze di tutte le generazioni. E con un altro volto musicale si chiuderà la prima giornata: sul palco ci saranno Ariete, giovanissimo volto dell’indie-pop in conversazione con il direttore artistico del Miami, Carlo Pastore.

Parterre ricco di ospiti anche quello di sabato 16 settembre per le 12 ore di incontri dal vivo, dibattiti e momenti di riflessione. Sul grande palco allestito nella piazza principale di Parma saliranno, per parlare degli effetti del cambiamento climatico sulla salute, Guido Bertolaso, la climatologa Serena Giacomin e il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) Alessandro Miani. L’ex Ceo e co-founder di Will Media Alessandro Tommasi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano commenteranno – insieme alla redazione – i dati della ricerca Swg commissionata da Open sui personaggi più amati dagli Under 30 in vari ambiti, dalla politica, allo spettacolo, allo sport. All’analista geopolitico e direttore editoriale della rivista Domino Dario Fabbri, il compito, invece, di provare a interpretare gli spostamenti degli equilibri mondiali. Presenti a Parma anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da Franco Bechis, e la segretaria del Pd Elly Schlein, che dialogherà con Enrico Mentana. L’ospite che chiude il festival sarà il Cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Vaticano per la missione di pace tra Russia e Ucraina, ricevuto nei mesi scorsi da Kiev, Mosca, Washington e presto a Pechino. Sul palco insieme all’Arcivescovo di Bologna ci saranno alcuni dei giovani giornalisti di Open.

Un’edizione di esordio che trasformerà la città di Parma in un palcoscenico con due giorni di incontri dal vivo, dibattiti e momenti di riflessione sulle sfide per le nuove generazioni, aperti a tutti. Inoltre il Festival sarà trasmesso integralmente in diretta sul sito di Open e saranno rilasciati contenuti esclusivi per le piattaforme social del giornale.

«Open Festival – Le sfide del futuro» è organizzato in collaborazione con Parma Food Valley, ALI lavoro, Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus, Birrificio del Ducato, Gruppo Zatti, Più Hotels Group, Parma Palatina.

