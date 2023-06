La missione del Vaticano per la pace in Ucraina: il cardinale Zuppi sarà a Kiev oggi e domani

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà in visita a Kiev come inviato di Papa Francesco oggi e domani, 5-6 giugno. Ad annunciarlo è una nota della Santa sede: «Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni», fanno sapere.

Ad aprile, di ritorno da Budapest, il Pontefice aveva parlato di una trattativa vaticana in corso per la pace in Ucraina, ma Kiev e Mosca avevano smentito. Poi il presidente della Cei aveva confermato l’incarico di condurre una missione, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisse ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina. E oggi l’annuncio ufficiale. «Io alla pace ci credo, prego e spero», ha detto nei giorni scorsi Zuppi. Al momento non si conosce l’agenda del Cardinale.

