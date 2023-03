Soccorso migranti, l’ong Mediterranea pronta a tornare in mare. A bordo della nave ci sarà il rapper Ghali

La Mare Jonio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans è pronta a tornare in mare per prestare soccorso ai migranti diretti in Italia. Con una novità: a bordo ci sarà anche l’imbarcazione di soccorso Bayna, donata in estate dal rapper Ghali alla Ong veneta. Il gommone verrà fissato con una gru e servirà a coadiuvare le operazioni in mare. Ghali farà parte dell’equipaggio nella prima missione della Mare Jonio, ferma da alcuni mesi per manutenzione e per sbrigare le pratiche burocratiche per l’installazione del nuovo mezzo di soccorso. Con il rapper, ci sarà anche l’attivista e capomissione di Mediterranea Luca Casarini. Proprio per realizzare il fissaggio di Bayna, che deve il suo nome a un brano del rapper milanese, e ottenere i permessi necessari come il certificato di bandiera inserito previsto dal decreto di inizio gennaio del ministro Piantedosi, la messa in acqua della Mare Jonio è stata ritardata. Non c’è ancora una data definitiva per la partenza ma la squadra sarà in Sicilia il prossimo weekend per il training pre-missione.

