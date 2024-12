Milano, 34enne travolta e uccisa dal camion mentre attraversava col verde: arrestato l’autista-pirata

L'incidente mortale su Viale Renato Serra. Salvi i due gemellini della donna e la nonna che era con loro

È stato arrestato per omicidio stradale l’autista del camion che questa mattina, 11 dicembre, ha travolto e ucciso una donna peruviana di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi gemellini di un anno. L’incidente è avvenuto in Viale Renato Serra a Milano. Il conducente è scappato subito dopo l’impatto ed è stato ricercato dagli agenti della Polizia locale, anche su tangenziali e autostrade circostanti. L’incidente si è verificato a un incrocio con semaforo. Stando a una prima ricostruzione, il camion avrebbe svoltato a destra e investito la donna, che stava attraversando sulle strisce con il verde. Lo dimostrerebbero anche le immagini registrate dalle telecamere di zona, ora allo studio della Polizia locale. Il caso è seguito dal pm di turno Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola.

In copertina: ANSA/DAVIDE CANELLA I I rilievi della polizia locale in via Serra dove una donna peruviana di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi gemellini di un anno, è morta travolta da un camion, Milano, 11 dicembre 2024.