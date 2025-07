Soumahoro mostra i muscoli sui social, l’allenamento sulle note di Ghali: «Vai a casa? Sono già qua» – Il video

Il deputato ha condiviso le sue mosse alla leg press, inviando un chiaro messaggio ai detrattori

Dagli stivali sporchi di fango di Aboubakar Soumahoro sono passati ormai oltre tre anni, e quegli stivali si sono trasformati in scarpe da ginnastica. Il deputato 45enne ha postato sui social media un video del suo ultimo allenamento in palestra, mentre le note di Ghali accompagnavano le sue fatiche sulla macchina da leg press. La canzone del rapper, Cara Italia, e le parole abbinate non sono casuali: «Quando mi dicono vai a casa io rispondo sono già qua. Tvb casa Italia sei la mia dolce metà».

Le vicende giudiziarie in famiglia

Il messaggio è chiaro, andando a ribadire il legame indissolubile tra il deputato e l’Italia dove Soumahoro è arrivato nel 1999 a 19 anni. Le vicende giudiziarie, che sono valse i domiciliari per la moglie e la suocera (ora convertiti in obbligo di firma), hanno gettato in cattiva luce anche il deputato, mai coinvolto nelle indagini. Nel 2023 Soumahoro ha abbandonato lo schieramento dei Verdi e ha aderito al Gruppo misto.