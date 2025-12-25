Capodanno 2026 in musica, c’è solo l’imbarazzo della scelta: da Ghali a Catania ai PTN a Genova. Quanti concerti tra Sicilia e Sardegna

Roma ospiterà al Circo Massimo il live di Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai mentre a Olbia suoneranno Marco Mengoni e Lazza

Come ogni anno la musica alimenta la notte di Capodanno in ogni angolo dello stivale. I protagonisti della discografia italiana a ridosso si sparpagliano nelle piazze, non solo di grandi città, per concerti/evento gratuiti. Il tradizionale concerto della Rai, intitolato L’anno che verrà, quest’anno è stato allestito sul lungomare di Catanzaro, a condurre Marco Liorni, non è stata ancora rilasciata una lista ufficiale degli ospiti ma voci di corridoio danno per certi al momento Patty Pravo, Clementino, Leo Gassman, Rettore, Ermal Meta, Sandy Marton, Orietta Berti, Diodato, Sal Da Vinci, BigMama, Cristiano Malgioglio, Romina Power, Anna Oxa, I Ricchi e Poveri e Alex Britti. Mediaset invece si posizionerà a Catania, conduzione affidata a Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ospiti Sarah Toscano, Baby K, Iva Zanicchi, Gigi D’Alessio, Petit, Raf, Cioffi, Vida Loca, Young Hash, Eddie Brock e Mew.

Le isole a Capodanno

Programma particolarmente intenso per Sicilia e Sardegna, molti gli artisti che animeranno il Capodanno. Messina ospiterà quella sera il concerto di Laura Pausini al PalaRescifina, mentre in piazza Duomo a Catania si esibirà Ghali. Grande show anche a Palermo, piazza Politeama, dove i protagonisti saranno Arisa e i The Kolors. Da non perdere nemmeno Noemi in Piazza Marconi ad Agrigento e Francesco Renga in Piazza Castello ad Augusta. Capodanno di lusso anche in Sardegna con nomi decisamente altisonanti. Oristano saluterà il 2026 con Fedez, mentre Alghero ballerà sulle note di Gabry Ponte.

Imperdibile l’appuntamento con Max Pezzali a Sassari, mentre Giusy Ferreri salirà sul palco di piazza Yenne a Cagliari. Achille Lauro guiderà i festeggiamenti di Arzachena, J-AX quelli di Castelsardo ad Olbia invece si regalerà un Capodanno in compagnia di Marco Mengoni e Lazza.

Roma e Milano

Milano non avrà live gratuiti a piazza Duomo ma si vestirà di tanti diversi eventi, dall’Harlem Gospel Choir al Blu Note al Concerto di Capodanno all’Auditorium dedicato alla Sinfonia n. 9 di Beethoven, dallo spettacolo di Max Angioni a quello di Vincenzo Salemme, fino alla Fabbrica del Vapore dove andrà in scena Capodanno a Casa Linetti con Linus.

Tutt’altro spirito animerà il Capodanno capitolino, l’evento principale, come ogni anno, quello gratuito al Circo Massimo che quest’anno vedrà protagonisti Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai.

Genova e Torino

I genovesi la notte di Capodanno si riverseranno in Piazza della Vittoria per il live dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre a Torino grandi festeggiamenti all’Inalpi Arena con i Planet Funk, la rapper Beba e il rock de Le Bambole di Pezza, forse in ultima uscita prima del debutto sul palco del Festival di Sanremo. Al termine dei live via alle danze con Deejay Time Live, quindi in consolle Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Tutte le altre feste

Feste in tutta Italia per quanto riguarda il Capodanno del 2026, in piazza Pitagora a Crotone quella sera il concerto di Max Gazzé, mentre Mantova ospiterà Vinicio Capossela. In Piazza della Rinascita a Pescara la protagonista sarà Gianna Nannini, invece ad Ancona la padrona di casa sarà Francesca Michielin.

Alfa farà ballare Piazza dei Cavalieri a Pisa, mentre Mahmood si regalerà Piazza della Libertà a Salerno. Memorabile sarà certamente il capodanno di Irama, che suonerà nella suggestiva cornice di Piazza del Campo a Siena. Piazza Sisto IV a Savona vedrà salire sul palco Le Vibrazioni mentre Brunori SaS, sempre fedele alla sua Calabria, suonerà in Piazza dei Bruzi a Cosenza.