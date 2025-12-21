Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOMusicaRaiTvVideo

I Ricchi e poveri cadono nello studio di “Domenica In”: «Non sto bene». Il gradino traditore e gli acciacchi: «Ho male al mento» – Il video 

21 Dicembre 2025 - 15:24 Alba Romano
embed
Angela Brambati e Angelo Sotgiu erano ospiti del talk di Mara Venier. Ma proprio entrando in studio sono stati protagonisti di una dolorosa gaffe

Se esiste una definizione perfetta di caduta rocambolesca è quella che i Ricchi e poveri hanno messo in scena durante il loro ingresso trionfale nello studio di Mara Venier, dove erano tra gli ospiti principali della puntata di Domenica In del 21 dicembre. Una simpatica gag, se non fosse che non si trattava di uno scherzo ma di una vera e propria caduta: «Ho preso una botta al mento, non sto bene», ha mormorato Angela Brambati una volta che la conduttrice Rai si è avvicinata al duo. «Preferisco ridere».

Il volo a favore di telecamere

Dopo l’annuncio in pompa magna di Mara Venier, le pareti dello studio si erano aperte per far entrare i due artisti. Concentrati sugli applausi e sul salutare il pubblico, Angela Brambati e Angelo Sotgiu si sarebbero completamente dimenticati del gradino presente per salire sulla piattaforma dove siedono gli ospiti. E così, uno in fila all’altro, solo volati a terra schiantandosi al suolo.

Il gradino e la preoccupazione di Mara Venier

Immediatamente Venier si è avvicinata a loro chiedendo se stessero bene. Il capitombolo è stato spiegato dalla stessa Angela Brambati: «C’è un gradino alto così, siamo inciampati». La conduttrice dispiaciuta ha risposto: «Avrebbero dovuto avvertirvi, forse non vi hanno avvertito». Angelo l’ha però corretta: «Sì, ci hanno avvertito ma lo abbiamo dimenticato». La produzione ha poi dato due bottigliette d’acqua agli artisti per aiutarli a riprendersi nel minor tempo possibile. 

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Caso Signorini, parla Antonio Medugno: «Avete toccato me e la famiglia, dirò la mia verità» – Il video

2.

Corona e il caso Signorini, scontro tra Adinolfi e Selvaggia Lucarelli: «Fai suicidare la povera gente e ora te la prendi con lui». Lei lo querela – Il video

3.

«Mi hanno abbattuto come un elefante, 13 giorni in mezzo ai pazzi», l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk racconta il Tso: come sta adesso

4.

Elodie volontaria a Milano, serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila – Il video 

5.

Roberta Bruzzone, attacco frontale a Milo Infante e alla Rai: lei va in diretta alla stessa ora su Youtube – Il video

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Elodie volontaria a Milano, serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila – Il video 

Di Ugo Milano
kiss cam coldplay concerto tradimento ceo video
CULTURA & SPETTACOLO

Kiss cam al concerto dei Coldplay, parla Kristin Cabot: «Avevo bevuto, ho sbagliato». La fuga, gli insulti e le minacce dopo il tradimento

Di Alba Romano
Checco Zalone
CULTURA & SPETTACOLO

Checco Zalone blocca i programmi Mediaset: «Faccio un dono per voi donne». E parte la canzone sulla prostata infiammata – Il video

Di Giulia Norvegno
sarcina-incorvaia-rinvio-giudizio
CULTURA & SPETTACOLO

Le foto della figlia sui social senza il permesso del padre, assolta Clizia Incorvaia: le accuse dell’ex Francesco Sarcina e la decisione del giudice

Di Ugo Milano