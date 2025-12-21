I Ricchi e poveri cadono nello studio di “Domenica In”: «Non sto bene». Il gradino traditore e gli acciacchi: «Ho male al mento» – Il video 

Angela Brambati e Angelo Sotgiu erano ospiti del talk di Mara Venier. Ma proprio entrando in studio sono stati protagonisti di una dolorosa gaffe

Se esiste una definizione perfetta di caduta rocambolesca è quella che i Ricchi e poveri hanno messo in scena durante il loro ingresso trionfale nello studio di Mara Venier, dove erano tra gli ospiti principali della puntata di Domenica In del 21 dicembre. Una simpatica gag, se non fosse che non si trattava di uno scherzo ma di una vera e propria caduta: «Ho preso una botta al mento, non sto bene», ha mormorato Angela Brambati una volta che la conduttrice Rai si è avvicinata al duo. «Preferisco ridere».

Il volo a favore di telecamere

Dopo l’annuncio in pompa magna di Mara Venier, le pareti dello studio si erano aperte per far entrare i due artisti. Concentrati sugli applausi e sul salutare il pubblico, Angela Brambati e Angelo Sotgiu si sarebbero completamente dimenticati del gradino presente per salire sulla piattaforma dove siedono gli ospiti. E così, uno in fila all’altro, solo volati a terra schiantandosi al suolo.

Il gradino e la preoccupazione di Mara Venier

Immediatamente Venier si è avvicinata a loro chiedendo se stessero bene. Il capitombolo è stato spiegato dalla stessa Angela Brambati: «C’è un gradino alto così, siamo inciampati». La conduttrice dispiaciuta ha risposto: «Avrebbero dovuto avvertirvi, forse non vi hanno avvertito». Angelo l’ha però corretta: «Sì, ci hanno avvertito ma lo abbiamo dimenticato». La produzione ha poi dato due bottigliette d’acqua agli artisti per aiutarli a riprendersi nel minor tempo possibile.