Elodie volontaria a Milano, serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila – Il video 

20 Dicembre 2025 - 19:23 Ugo Milano
La tavolata era pronta per cento persone, ma sono arrivate in 150. Una trentina i volontari, tra cui Franz, del duo Ale e Franz

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane una pausa dai live, Elodie si è fatta vedere in piazza San Babila, in centro a Milano, per distribuire pasti e aiuti ai senzatetto. La cantante ha partecipato all’iniziativa della “Fondazione Progetto Arca” in modo discreto, indossando la pettorina dei volontari, senza clamore né selfie. La tavolata era pronta per cento persone, ma sono arrivate in 150. Tutti, però, sono stati serviti. L’artista ha servito lasagne, antipasti e torte salate, consegnando anche zaini con torce, guanti, maglie termiche e cioccolato, strumenti essenziali per chi vive in strada. Tra i volontari c’erano una trentina di persone, tra cui Franz, del duo Ale e Franz.

La tavolata tra il coro, i senzatetto e il City Angels

I canti natalizi del Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala hanno accompagnato la distribuzione dei pasti. Una volta concluso il servizio, Elodie ha contribuito anche a smontare i tavoli e a raccogliere i materiali, senza sottrarsi al lavoro fino all’ultimo. Presenti anche i City Angels, che ogni sera portano cibo e bevande calde ai senzatetto della città. Per la cantante è stata la prima esperienza diretta in piazza come volontaria, sebbene sostenga da tempo progetti solidali. Nelle scorse settimane, l’artista ha annunciato commossa una pausa dai tour durante l’ultimo concerto, annunciando che tornerà sui palchi e tra i suoi fan nel 2027.

