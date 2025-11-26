Ultime notizie BambiniFemminicidiLegge di bilancioOrnella VanoniUcraina
Si avvicina troppo a Elodie, lei lo gela dal palco: «Te lo spacco quel cellulare!»: a chi ha fatto volare via il telefono – Il video

26 Novembre 2025 - 22:45 Giulia Norvegno
Scambiato per un fan troppo invadente, la cantante ha perso la pazienza al concerto di Messina. La scena diventata virale durante l'esibizione di Black Nirvana

Era lì per documentare il concerto, accreditato come tutti gli altri fotografi a bordo palco. Ma per Elodie quel telefonino puntato verso di lei mentre si esibiva nella vasca d’acqua durante Black Nirvana era diventato troppo invadente. La cantante, dopo qualche istante di tolleranza, ha allungato il braccio per respingere l’obiettivo e si è rivolta all’uomo con un avvertimento chiaro: «Te lo spacco quel cellulare!». La scena, registrata durante il live di Messina, è bastata per scatenare il dibattito sui social, dove molti hanno applaudito la reazione dell’artista contro quello che sembrava l’ennesimo fan invadente.

La verità dietro il video virale

Solo dopo che le immagini hanno fatto il giro della rete è emersa la versione dell’uomo «incriminato». A farsi avanti è stato Antonio Caffo, giornalista di Messina Today, che ha spiegato di essere un fotoreporter regolarmente accreditato per seguire l’evento. Caffo non era là per portare a casa qualche video amatoriale, ma era proprio in servizio con altri colleghi per documentare l’evento.

