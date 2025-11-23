Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Elodie e Annalisa omaggiano Ornella Vanoni sulle note de “L’appuntamento”, l’esibizione a Roma – Il video

23 Novembre 2025 - 16:06 Alba Romano
Un momento emozionante sia per il pubblico sia per le cantanti, che hanno celebrato la memoria di una delle voci più iconiche della musica italiana

Durante il concerto di sabato al Palazzetto dello Sport di Roma, Annalisa ha omaggiato Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni. A sorpresa, sul palco è salita anche Elodie: insieme hanno intonato L’appuntamento, uno dei grandi classici di Vanoni. Un momento emozionante sia per il pubblico sia per le cantanti, che hanno celebrato la memoria di una delle voci più iconiche della musica italiana.

Video copertina: X

