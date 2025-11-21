È morta Ornella Vanoni, addio a un’icona della musica italiana: aveva 91 anni

La cantante di "Senza fine" e "L'appuntamento" ha avuto un malore nella sua casa di Milano

È morta all’età di 91 anni Ornella Vanoni, gigante della musica italiana. La cantante di Senza fine e L’appuntamento ha avuto un malore nella sua casa di Milano. Con una carriera che si è sviluppata per oltre sette decenni, Vanoni ha pubblicato più di cento lavori tra album, EP e raccolte, vendendo oltre 55 milioni di dischi e collocandosi tra le cantanti italiane di maggior successo.

La carriera

Dotata di uno stile interpretativo unico e sofisticato, con una timbrica vocale immediatamente riconoscibile, Vanoni ha attraversato generi ed epoche. Dal repertorio delle Canzoni della mala degli esordi, al pop d’autore, dalla bossa nova – tra cui spicca l’album La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria realizzato nel 1976 insieme a Toquinho e Vinícius de Moraes – fino al jazz, collaborando con grandi nomi internazionali come George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann.

Le collaborazioni

Nel corso della sua carriera hanno scritto per lei molti tra i più importanti autori italiani e internazionali, e ha collaborato con artisti come Gino Paoli, Dario Fo, New Trolls, Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Mogol, Franco Califano, Bruno Lauzi, Renato Zero, Riccardo Cocciante e tantissimi altri. La cantante ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo il secondo posto nel 1968 con Casa bianca e piazzandosi per tre volte al quarto posto: nel 1967 (La musica è finita), nel 1970 (Eternità) e nel 1999 (Alberi). In quest’ultima edizione è stata la prima artista nella storia del Festival a ricevere il Premio Città di Sanremo alla carriera.

Unica donna ad aver vinto due Premi Tenco

Unica donna e prima artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco come cantautrice – un riconoscimento che solo Francesco Guccini ha replicato – Vanoni ha ricevuto complessivamente tre premi dal Club Tenco, incluso il Premio Tenco Speciale nel 2022, creato appositamente per lei. Lascia un’eredità musicale straordinaria, frutto di una carriera poliedrica e di una voce che ha segnato la storia della musica italiana.