Come è morta Ornella Vanoni e cosa ha deciso per il suo funerale

Il 2 novembre scorso aveva parlato di problemi di salute. Si parla di un arresto cardiaco. La musica di Fresu e le ceneri da cospargere a Venezia tra i suoi ultimi desideri

«Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo». Durante la sua ultima partecipazione a Che tempo che fa il 2 novembre scorso Ornella Vanoni aveva detto di non sentirsi bene e di aver avuto problemi di salute. La cantante della mala è morta a Milano nella sua casa. Sarebbe stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Vanoni avrebbe avuto un malore intorno alle 23 del 21 novembre 2025. I medici del 118 l’hanno trovata già senza vita. La prima diagnosi parla di un arresto cardiocircolatorio.

L’ultima apparizione

L’ultima apparizione di Ornella Vanoni in tv è datata 2 novembre a Che tempo che fa. Elegantissima in grigio chiaro, Vanoni si era presentata con una corona di fiori. E aveva ironizzato con Fabio Fazio sull’invito nel giorno della ricorrenza per i morti. «Sei in grande forma», le aveva detto Fazio. «Sembra», aveva risposto la cantante. «Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo», aveva aggiunto, sorridendo. «Ma io nella vita sono una persona seria ho fatto cose importanti perché devo far sempre ridere qua?», aveva poi scherzato congedandosi dal pubblico. L’ultima partecipazione tv invece è stata come giudice ad Amici, nella puntata registrata il 6 novembre.

La telefonata

Maurizio Porro sul Corriere della Sera rivela che ogni tanto Ornella lo chiamava per un consiglio sui film da andare a vedere. Una settimana fa però gli ha telefonato per un altro motivo: «Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so, mi sento strana, ma vado lunedì in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, mi fido, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. No, domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne, ci andrò domenica prossima». Ma quella chiamata non è mai arrivata. «Come sto? Ma scherzi? Non sai che sono stata tutta l’estate in ospedale per il cuore?», ha detto ancora Ornella. Per poi tornare sui film: «Dimmi com’è quello della Guerritore sulla Magnani».

Il funerale

Per il suo funerale Vanoni aveva chiesto di indossare un vestito di Dior, la musica di Paolo Fresu e di cospargere le sue ceneri nel mare di Venezia. Ne aveva parlato in una puntata di Che tempo che fa che risale al 2023: «Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata. Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale». Fazio le aveva risposto: «Ma dove la troviamo una così? Perché siamo su questo argomento?». E lei: «Siamo lì vicini».

L’aiuola

In un’intervista concessa nel settembre 2024 al Corriere della Sera in occasione del suo novantesimo compleanno, aveva chiesto di venire ricordata con un’aiuola. «Il teatro Lirico l’hanno dedicato a Gaber, le due sedi del Piccolo a Strehler e a Grassi, la Palazzina Liberty a Fo e a Rame, lo Studio alla Melato. Per me non è rimasto niente. Per questo rivolgo un appello al sindaco Sala: mi dedichi un’aiuola in centro», le parole dell’artista. E infine: «La voglio da viva. Adesso. ‘Aiuola Ornella Vanoni, manutenuta da lei’. Me ne prenderei cura di persona. Pianterei fiori e pomodori». Nel salotto di Fazio a Che Tempo Che Fa aveva ribadito il concetto: «Danno tutto da morti, lo facessero da vivi uno è anche più contento».