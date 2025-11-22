Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

Addio a Ornella Vanoni, aveva 91 anni. A giugno prese laurea ad honorem a Milano – Il video

22 Novembre 2025 - 02:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 22 novembre 2025 Addio a Ornella Vanoni. La cantante, signora della musica italiana, è morta a 91 anni. Nata a Milano il 22 settembre 1934, è considerata tra le maggiori interpreti della canzone leggera e d'autore. "Se i miei genitori potessero vedermi impazzirebbero di gioia, sono sempre stata una cialtrona a scuola ed ero una ignorante. Ma la mia ignoranza è terminata quando sono diventata la compagna di Giorgio Strehler, osservavo le prove e apprendevo e poi studiavo di tutto fino alle 5 del mattino anche Trockij in tedesco. Ovviamente non poteva farmi recitare anche se io mi ero un po' stufata di essere la cantante della mala", disse ricevendo la laurea Ad Honorem alla Statale di Milano lo scorso giugno. Statale Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Una cena tra romanisti dietro il presunto «piano del Quirinale» per fermare Giorgia Meloni

2.

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

3.

Il Garante della privacy inizia a perdere pezzi: si dimette il segretario Angelo Fanizza. La rivolta dei dipendenti contro i membri

4.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

5.

Elezioni regionali Veneto 2025, quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne