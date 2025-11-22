Addio a Ornella Vanoni, aveva 91 anni. A giugno prese laurea ad honorem a Milano – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 22 novembre 2025 Addio a Ornella Vanoni. La cantante, signora della musica italiana, è morta a 91 anni. Nata a Milano il 22 settembre 1934, è considerata tra le maggiori interpreti della canzone leggera e d'autore. "Se i miei genitori potessero vedermi impazzirebbero di gioia, sono sempre stata una cialtrona a scuola ed ero una ignorante. Ma la mia ignoranza è terminata quando sono diventata la compagna di Giorgio Strehler, osservavo le prove e apprendevo e poi studiavo di tutto fino alle 5 del mattino anche Trockij in tedesco. Ovviamente non poteva farmi recitare anche se io mi ero un po' stufata di essere la cantante della mala", disse ricevendo la laurea Ad Honorem alla Statale di Milano lo scorso giugno. Statale Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev