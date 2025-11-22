Ornella Vanoni, il saluto di Renato Zero e Fabio Fazio: «Il tuo canto continuerà a volare»

Il mondo della musica e dello spettacolo piangono la cantante della mala: «Un pezzo della storia della musica italiana»

Il mondo della musica e dello spettacolo piangono Ornella Vanoni. La “cantante della mala” è scomparsa all’età di 91 anni per un malore nella sua casa di Milano. E oggi la saluta Fabio Fazio, che l’ha accolta come ospite fissa per anni nella sua trasmissione. «Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile», scrive il conduttore sui social. «Tesora mia adorata», la ricorda Luciana Littizzetto. «La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre», dice Simona Ventura. Mentre sui social della trasmissione si legge: «Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore». L’ultima partecipazione tv è stata come giudice ad Amici, nella puntata registrata il 6 novembre.

Il saluto a Ornella Vanoni

Il 2, invece, da Fazio, Ornella aveva ironizzato sull’invito nel giorno dei morti. «Sei in grande forma», le aveva detto Fazio. «Sembra», aveva risposto la cantante. «Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo», aveva aggiunto, sorridendo. «Ma io nella vita sono una persona seria, ho fatto cose importanti perché devo far sempre ridere qua?», aveva poi scherzato, congedandosi dal pubblico. Tiene a ricordarla come «voce unica» anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, come «artista originale e raffinata» il ministro della Cultura Alessandro Giuli, e come «un pezzo della storia della musica italiana» il vice premier Matteo Salvini. Renato Zero dedica all’amica una lunga riflessione commossa definendola «un’artista, un’anima che non ha mai avuto paura di mostrarsi vera, intensa, irripetibile».

Renato e Ornella

«Renato e Ornella due cuori fuori dal comune. Due spiriti liberi, due complicità che il destino aveva fatto incontrare per riconoscersi, sostenersi, volersi bene. Il tuo canto continuerà a volare», assicura. «Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato alla banalità, ora sento solo un grande profondo dispiacere ci mancherai», commenta Fiorella Mannoia. «Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione per la voce per l’ironia costante», dice Vasco Rossi. Mentre Laura Pausini tiene ricordare che Ornella era la sua cantante preferita, “unica”. «Ornella non puo’ averci lasciato: lei voleva vivere. Una donna affascinante intelligente, colta autoironica. Un’artista, senza fine. Quanto ci mancherai, amica mia», fa sapere Loredana Berté. Mentre Patty Pravo ricorda la «grande artista, grande amica», chiamandola con il nomignolo “Ornellik”.