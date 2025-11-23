L’ultima canzone (inedita) di Ornella Vanoni: «Ha inciso una cover di Vasco Rossi, è da pelle d’oca»

La rivelazione del produttore Mario Lavezzi nel giorno della camera ardente a Milano della cantante: «Credo uscirà presto»

Aveva avuto problemi di salute, prima al cuore poi a una vertebra, Ornella Vanoni. Ma nulla faceva presagire quel che poi sarebbe accaduto giovedì sera. Ancora stasera sarebbe dovuta essere ospite in tv, come d’abitudine, nel salotto di Fabio Fazio. A raccontare le ultime settimane di vita della cantante morta pochi giorni fa a 91 anni è oggi Mario Lavezzi, produttore, «amico e sodale», come ebbe a definirlo la Vanoni stessa. «In estate ha avuto dei problemi al cuore. Era agosto, mi chiama dicendo che non si sentiva tanto bene, ma io ero a Roma con mia moglie, non potevo intervenire quindi spedisco mio figlio a casa sua per capire come stanno le cose. Nel frattempo si mobilita anche il suo cardiologo, la facciamo ricoverare al Monzino, dove è stata più di un mese per una pericardite», racconta Lavezzi a Repubblica. «Quando è uscita, ha fatto fisioterapia e si è ripresa alla grande. Poi ha avuto un problema alla vertebra che le ha dato molto fastidio, ma anche su quello sembrava avere avuto la meglio». E invece giovedì sera tutto in un attimo è precipitato. «L’altra sera ha cenato a casa, poi si è messa in poltrona, ha chiesto un po’ di gelato e quando la signora di servizio gliel’ha portato, l’ha trovata con la testa china sul petto. Se ne è andata come voleva, in un soffio, con eleganza. Ancora lucidissima, ancora splendida. Non avrebbe mai permesso alla vecchiaia di distruggerla».

L’ultima performance (inedita) sulle note di Vasco Rossi

La vecchiaia, in effetti, non la reggeva proprio. Men che meno i guai di salute. Che pure di recente aveva confessato anche in pubblico, nella sua ultima apparizione tv, il 2 novembre proprio a Che tempo che fa. «Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo», aveva detto Vanoni a Fazio. Non tutti avevano preso sul serie quelle parole, che ora invece rivelano tutta la sua consapevolezza. Eppure l’icona della musica italiana non aveva smesso di dedicarsi anche negli ultimi mesi a ciò che più amava: le canzoni. Con un’ultima interpretazione ancora inedita, rivela Lavezzi. «Ultimamente aveva registrato la cover di Vivere di Vasco Rossi, credo uscirà per la Bmg. Quando l’ho sentita mi è venuta la pelle d’oca, non so che effetto potrà fare ora». Sensazione che il suo pubblico – che oggi potrà renderle omaggio alla camera ardente al Piccolo di Milano, prima dei funerali di domani – potrà assaporare probabilmente molto presto.