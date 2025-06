Un anonimo reggaeton per Elodie e Sfera Ebbasta, Samuel è una garanzia, un incanto Joan Thiele – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Neanche il caldo torrido ferma le uscite discografiche italiane. Per certi aspetti un bene, se poi possiamo stringere tra le orecchie sei nuovi ottimi pezzi di Fabri Fibra, che concludono la narrazione del suo splendido Mentre Los Angeles Brucia, oppure un nuovo magnifico disco solista di Samuel, oppure uno dei migliori producer album dell’anno, firmato da Dj Shocca, oppure il disco genialoide de Le Feste Antonacci. Certo, potrebbe anche capitare di ritrovarsi il disco di Tony Boy, che è di una noia mortale. Sezione singoli decisamente più vivace: incantevole Joan Thiele, una festa il ritorno dei Nu Genea, bene Cimini, ottimo Matteo Alieno, bravissima Beba e si confermano due autori strepitosi sia Carmine Tundo che Miglio. Tutto sommato convince anche il tormentone di Orietta Berti con Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique, e perfino il pezzo d’ispirazione soul di Aka 7even e Tormento. Quasi una presa in giro invece il pezzo che mette insieme Elodie e Sfera Ebbasta. Chicca della settimana: Pietro come fai, gran bel brano di Pugni. A voi tutte le nostre recensioni alle ultime uscite discografiche italiane della settimana.