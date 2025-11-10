Elodie si ferma, in lacrime, durante il concerto a Eboli. «Scusatemi, non ho voce» – Il video

Data difficile per la cantante che ha accusato alcuni problemi qualche ora prima dell'inizio dello show

Elodie si esibita ieri al PalaSele di Eboli, non senza problemi. La cantante ha avuto un improvviso calo di voce nel pomeriggio e non è riuscita a riprendersi per lo spettacolo sul palco. In vista delle difficoltà ha deciso di scusarsi con i suoi fan, prima del concerto. Non senza trattenere le lacrime. «Sto facendo molta fatica, chiedo scusa». La cantante è poi riuscita a portare a termine la data.

Il tour di Elodie

La cantante per ora conferma le date del tour Elodie Show 2025 nei palazzetti d’Italia. Uno show che è anche un racconto visivo suddiviso in quattro atti principali: Audace, Galattica, Erotica, Magnetica. Tra vasche d’acqua, un corpo di ballo, tre musicisti e due coriste, che stavolta le sono stati decisamente di supporto.