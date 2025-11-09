Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Che tempo che fa, Fazio dedica la puntata a Vessicchio: «Lo aspettavamo qui, abbiamo un peso grosso sul cuore» – Il video

09 Novembre 2025 - 21:55 Alba Romano
«Abbiamo perso una persona a cui volevamo bene», ha dichiarato il conduttore durante l'anteprima del programma sul Nove

Fabio Fazio, durante l’anteprima di Che tempo che fa su Nove, ha annunciato che la puntata di stasera di Che tempo che fa sarà interamente dedicata al maestro Peppe Vessicchio, morto ieri all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. «Questa puntata è un po’ difficile per noi, perché questa sera sentiamo tutti un peso enorme sul cuore: abbiamo perso una persona a cui volevamo bene, il pubblico italiano ha perso un grande amico, e anche noi di Che tempo che fa abbiamo perso un amico», ha detto Fazio. «Il nostro pensiero è totalmente per lui, e quindi salutiamo insieme Peppe Vessicchio».

Il ricordo

Questa mattina, il conduttore aveva già ricordato su la Repubblica il suo lungo rapporto con il maestro: «Sono veramente sconvolto». Vessicchio avrebbe dovuto presentare in trasmissione il suo nuovo libro per ragazzi, Bravo bravissimo – La musica di Mozart il fanciullo geniale. «Pochi giorni fa mi aveva avvertito che doveva rimandare di un paio di settimane perché non stava bene, aveva una polmonite», ha raccontato Fazio. «Sempre così gentile: “Sei stato il mio primo pensiero, ti volevo avvisare”. Gli ho detto di non preoccuparsi e di rimettersi. Lo salutai come sempre», il racconto del conduttore.

