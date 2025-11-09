Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
CULTURA & SPETTACOLOBeppe VessicchioMaria De FilippiMediasetMusicaTvVideo

«Ciao maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa»: l’omaggio di Amici e di Maria De Filippi a Vessicchio – Il video

09 Novembre 2025 - 16:29 Alba Romano
embed
omaggio-amici-maria-de-filippi-vessicchio
omaggio-amici-maria-de-filippi-vessicchio
All’inizio della puntata, registrata giovedì scorso, è stato trasmesso un video tributo al celebre direttore d’orchestra, scomparso ieri all’età di 69 anni

«Ciao maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa. Maria e tutti noi». Con queste parole cariche di affetto, la trasmissione Amici di Maria De Filippi ha voluto ricordare Beppe Vessicchio, scomparso sabato 8 novembre all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. All’inizio della puntata, registrata giovedì scorso, è stato mandato in onda un video tributo sulle note di Ti lascio una canzone di Gino Paoli, brano arrangiato e musicato da Vessicchio, per ricordare il celebre direttore d’orchestra.

Il messaggio di Maria De Filippi per Vessicchio

Nella giornata di ieri, la conduttrice aveva condiviso sui social un toccante ricordo del maestro, unendosi al cordoglio – espresso, tra gli altri, dal mondo della musica e dello spettacolo, da Vecchioni a Fazio fino a Littizzetto – per la sua scomparsa. «È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita». E poi ancora: «Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene. Maria», queste le parole della nota presentatrice. 

Ti potrebbe interessare

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il Grande Fratello non va in onda: gli ascolti arrancano, così salta la puntata. La strategia di Mediaset se i numeri non migliorano

2.

Addio al maestro Beppe Vessicchio. Morto a Roma a 69 anni

3.

Tommaso Cerno e la violenza sessuale subita da un prete: «Però mi piacque, quindi non so cosa pensare»

4.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales verso l’accordo per la separazione: dalla gestione delle figlie al risarcimento per i danni d’immagine. Cosa prevede

5.

Vessicchio, il dolore di Luciana Littizzetto: «Non ci voglio credere. Tesoro musica bella». Con lei lo storico taglio della barba a Sanremo

leggi anche
beppe vessicchio roberto vecchioni sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Roberto Vecchioni si commuove per Vessicchio: «L’abbraccio a Sanremo? Mi incrinò una costola, urlavo di dolore. Ora dirige l’orchestra in cielo»

Di Alba Romano
fazio vessicchio
CULTURA & SPETTACOLO

Fabio Fazio ricorda Vessicchio. La tosse, gli appuntamenti che saltano e quel messaggio: «Sei stato il mio primo pensiero, ti volevo avvisare»

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Muore Beppe Vessicchio e scatta la macchina della propaganda No Vax

Di David Puente
beppe vessicchio
SALUTE

Beppe Vessicchio morto per una «polmonite interstiziale»: cos’è la malattia, le cause e i sintomi

Di Alba Romano
addio-beppe-vessicchio-cordoglio-politica-spettacolo-social
CULTURA & SPETTACOLO

Addio a Beppe Vessicchio, il cordoglio del mondo dello spettacolo e della politica. Meloni: «Quel “dirige l’orchestra il maestro” era casa»

Di Alba Romano