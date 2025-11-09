«Ciao maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa»: l’omaggio di Amici e di Maria De Filippi a Vessicchio – Il video

All’inizio della puntata, registrata giovedì scorso, è stato trasmesso un video tributo al celebre direttore d’orchestra, scomparso ieri all’età di 69 anni

«Ciao maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa. Maria e tutti noi». Con queste parole cariche di affetto, la trasmissione Amici di Maria De Filippi ha voluto ricordare Beppe Vessicchio, scomparso sabato 8 novembre all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. All’inizio della puntata, registrata giovedì scorso, è stato mandato in onda un video tributo sulle note di Ti lascio una canzone di Gino Paoli, brano arrangiato e musicato da Vessicchio, per ricordare il celebre direttore d’orchestra.

Il messaggio di Maria De Filippi per Vessicchio

Nella giornata di ieri, la conduttrice aveva condiviso sui social un toccante ricordo del maestro, unendosi al cordoglio – espresso, tra gli altri, dal mondo della musica e dello spettacolo, da Vecchioni a Fazio fino a Littizzetto – per la sua scomparsa. «È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita». E poi ancora: «Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene. Maria», queste le parole della nota presentatrice.