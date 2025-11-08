Addio a Beppe Vessicchio, il cordoglio del mondo della spettacolo, della politica e dei social. Meloni: «Quel “dirige l’orchestra il maestro” era casa»

Il maestro si è spento all'età di 69 anni all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una polmonite interstiziale. Tantissimi i messaggi di addio

«Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio». Bastava questa frase, pronunciata sul palco dell’Ariston, per scatenare l’applauso del pubblico. Oggi, nel giorno della sua scomparsa a 69 anni, quelle parole riecheggiano sui social, dove centinaia di utenti lo ricordano con commozione. «Sarà per sempre parte della nostra cultura e dell’immaginario collettivo», scrive un utente su X. Con i suoi modi garbati, l’eleganza discreta, i caratteristici baffi e la chioma bianca, Vessicchio era molto di più di un direttore d’orchestra: un volto familiare capace di unire le generazioni attraverso la musica. La notizia della sua scomparsa, improvvisa e dolorosa, ha lasciato attonito anche il mondo dello spettacolo e della politica. Ma, forse, più di tutti, ha colpito il pubblico “a casa”. Quello che per anni lo ha applaudito, amato e atteso come una presenza imprescindibile del Festival di Sanremo. E non solo. E ora, quella frase suona come un ultimo, affettuoso applauso: Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio.

Il cordoglio della politica

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte del maestro Vessicchio, arrivati dal mondo della politica, della musica e dello spettacolo. La premier Giorgia Meloni lo ha ricordato come «un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà». «“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” – scrive su X – non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio, Maestro».

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso «profondo cordoglio» a nome proprio e dell’intera istituzione: «Figura amatissima e simbolo della tradizione musicale italiana, con la sua sensibilità artistica e la sua inesauribile passione ha saputo unire generazioni, portando la musica nel cuore di tutti». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo definisce invece «un’icona del Festival della musica italiana a Sanremo, un volto noto e vicino anche ai giovani, in cui ha sempre creduto», esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia. Parole toccanti anche dal leader del M5S Giuseppe Conte, che lo ricorda come «un grande della musica, parte dei nostri ricordi comuni di tanti Sanremo in famiglia, con la sua maestria e la sua simpatia a farci compagnia. Ciao Peppe Vessicchio».

L’addio del mondo dello spettacolo e della musica

Commosso il ricordo del conduttore Fabio Fazio, che su X scrive: «Sono incredulo e sconvolto. Lo aspettavo a Che Tempo Che Fa per parlare del suo libro su Mozart. Si era preoccupato di avvisarmi che avrebbe rimandato per una brutta tosse, con la consueta gentilezza. Un uomo dolce, un amico, un grande musicista. Sono senza parole». La collega Luciana Littizzetto ha pubblicato una foto che la ritrae in un abbraccio con il maestro, accompagnata da poche parole: «Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella».

Anche Rita Pavone ha voluto salutarlo con affetto: «È con immenso dolore che apprendo della scomparsa del Maestro Beppe Vessicchio. Un grandissimo musicista e una bellissima persona. Sentite condoglianze alla famiglia. Che la terra le sia lieve, Maestro».

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Il maestro d’orchestra Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo, 10 febbraio 2016