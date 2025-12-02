Dopo solo un anno Anna Pepe vale già il doppio di Elodie e più di Giorgia. La società con papà e mamma in pochi mesi ha incassato 2,17 milioni di euro

Amatissima dai teenager la giovanissima (22 anni) rapper italiana che sta riempendo i palasport da Nord a Sud si è messa in tasca 717 mila euro di guadagni netti in poco più di sei mesi. Ora è nota anche all’estero grazie alla passione per le sue canzoni rivelata dal re dei wrestler Usa

Nelle ultime due settimane ha riempito i palazzetti di mezza Italia, partendo da Mantova il 16 novembre e passando per Milano (22 /11), Bologna (26/11), Firenze (28/11), Napoli (30/11), Roma (2/12) per finire il 4 dicembre a Padova e il 6 dicembre a Torino. Ha venduto 4 milioni di copie dei suoi album, ottenuto 6 miliardi di ascolti in streaming, vinto 8 dischi d’oro e 39 dischi di platino. Anna Pepe che sui palchi usa solo il nome di battesimo è oggi la star dei teenager italiani e in brevissimo tempo è diventata anche la voce femminile rap più nota della penisola. E anche se il suo anno più importante è quello che sta terminando, già a fine 2024 aveva scalato le classifiche del business musicale italiano.

Guadagna già molto più delle donne più note della canzone italiana

Solo il 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, Anna ha registrato alla Camera di commercio di Milano la sua società musicale, la Baddie srl da cui il 28 giugno dello stesso anno è nato il primo album della rapper registrato in studio, il Vero Baddie che ora è il nome del tour nei palazzetti italiani. In dieci mesi (sei dalla pubblicazione dell’album) la società di Anna ha incassato 2,172 milioni di euro. Poco meno del fatturato di Annalisa nello stesso anno (era di 2,79 milioni di euro) e quasi il doppio di quello portato a casa da Elodie (1,386 milioni di euro) e più del doppio degli incassi registrati nello stesso tempo da una icona della canzone italiana come Giorgia (893 mila euro). Ma soprattutto Anna è riuscita a guadagnare in quel periodo 717.237 euro netti, contro i 163 mila euro di Elodie e i 107 mila euro di Giorgia.

Randy Orton, il campione Usa di wrestling appassionato di Anna

Il papà ex calciatore e dj, la mamma scultrice e fotografa, il wrestler ora pazzo di lei

La Baddie srl è posseduta all’80% dalla giovanissima rapper (è nata a Ferragosto del 2003), mentre un 10 per cento a testa è in mano ai suoi genitori: il papà Cristian Pepe, ex centrocampista dello Spezia che poi si è reinventato come Dj, e la mamma Stella Sanvitale, che ha un certo successo come artista spaziando dalla pittura al disegno alla scultura e alla fotografia artistica. In un tempo rapidissimo Anna si è imposta come rapper ottenendo già nel suo primo disco collaborazioni per i testi e duetti canori con le più importanti star del settore, da Guè a Sfera Ebbasta, da Nicky Savage a Tony Effe, da Lazza a Tony Boy ed altri. Ma Anna è nota anche all’estero, grazie alla sua apparizione nel marzo scorso a bordo ring agli incontri WWE di wrestling a Bologna. Uno dei più famosi wrestler del mondo, Randy Orton, l’americano noto come The Viper, ha raccontato in una intervista a Billboard di avere conosciuto Anna a Bologna e di avere ascoltato le sue canzoni per capire meglio chi fosse, concludendo: «È fantastica, l’ho subito messa nella mia playlist».