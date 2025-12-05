Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
Elodie non si scusa per la sfuriata contro il fotografo, la risposta a Zoro: «Sono fatta di carne anch’io: perché ho buttato il suo telefono a terra» – Il video

05 Dicembre 2025 - 23:31 Giovanni Ruggiero e Giulia Norvegno
Ospite a Propaganda Live, l'artista ha spiegato perché ha reagito in quel modo durante il concerto in Sicilia. Nessun pentimento, anzi: cosa aveva già detto a quel giornalista che si era avvicinato troppo mentre ballava

Elodie ha voluto chiarire una volta per tutte perché ha scacciato un fotografo che le puntava l’obiettivo del suo smartphone praticamente sotto il palco su cui si stava esibendo. L’episodio risale alla scorsa settimana, quando l’artista era in concerto a Messina: le immagini di lei che scalcia in acqua e minaccia il giornalista di rompergli il telefono sono diventate inevitabilmente virali. Ospite di Propaganda Live, Elodie ha rotto il silenzio, spiegando perché ha reagito così.

Il racconto di Elodie a Propaganda Live

«Davanti c’è un’area riservata ai fotografi – ricorda Elodie e Diego Bianchi – quindi con dei macchinari da professionista, quindi con la macchina fotografica, dietro le transenne c’è chi viene a guardare lo show, quindi col telefono in mano, che ci sta. Ma se tu vieni davanti a me, ad un centimetro di distanza, col telefono e col flash, io comunque sto lavorando, intanto mi togli la concentrazione, secondo la distanza, un minimo, comunque anche io sono fatta di carne, ti prendi la macchinetta fotografica, non è che ti metti a fare le riprese con il telefonino e quindi mi sono innervosita e gliel’ho buttato per terra, con molta sincerità»

La prima reazione

Non è la prima volta che Elodie interviene su quella vicenda, che l’ha particolarmente colpita ed evidentemente irritata. Sui social, la cantante aveva detto chiaro e tondo al giornalista, con cui non pare avere intenzione di scusarsi: «Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel culo».

