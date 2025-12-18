Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOChecco ZaloneCinemaMediasetMusicaTvVideo

Checco Zalone blocca i programmi Mediaset: «Faccio un dono per voi donne». E parte la canzone sulla prostata infiammata – Il video

18 Dicembre 2025 - 10:09 Giulia Norvegno
embed

Checco Zalone ha interrotto tutte le trasmissioni Mediaset alle 21 di ieri, 17 dicembre, per cantare una canzone sulla prostata infiammata. L’incursione di Luca Medici arriva a pochi giorni dal lancio del suo nuovo film, che lo riporta al cinema con l’amico ritrovato Gennaro Nunziante. Con un colpo di scena degno di un discorso presidenziale, il comico ha bloccato contemporaneamente Rete 4, Canale 5 e Italia 1, mandando in onda un videomessaggio a reti unificate. «Cari italiani, buonasera e auguri di Natale a tutti. Lo so, qualche maligno penserà: questo sta qui a fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre… Hai malignato bene», ha esordito senza giri di parole, mentre su Rete 4 andava in onda il discorso di Giorgia Meloni, su Canale 5 La Ruota della Fortuna e su Italia 1 Navy-N.c.i.s. Un’operazione di marketing che ha spiazzato tutti. Appena un minuto scarso di video in cui Zalone, fasciato sul lettino, canticchia a ritmo latino lamentando i dolori della prostata.

Il videoclip lampo: «Faccio un dono a voi donne»

«Faccio un dono a voi donne, e alla pazienza che avete quando tu maschio hai… la prostata infiammata», ha cantato nel brevissimo clip, dove appare disteso mentre intona: «non ti dico quanto ho pianto e l’urologo rideva mentre si sfilava il guanto, la chica me sto a dimenticà che con la prostata che duele tu Pablo non puoi scopar». Fine. L’effetto a sorpresa c’è stato sicuramente. Qualche commentatore si dice deluso per la durata scarsa e l’idea dietro la canzone, niente di elaboratissimo per carità. Ma Luca Medici va avanti: «Se non vi piaccio cambiate canale: Canale 5, Italia 1, Retequattro… sto sempre io, sto! Mediaset mi ha dato tre reti, tre reti unificate: vedi come sanno fregati questi qui».

Il trailer di Buen Camino

Nei giorni scorsi il trailer di Buen Camino era stato decisamente più brillante: dal look dei capelli biondo platino alla macchina schierata per il cammino di Santiago («Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello»), dava già un chiaro anticipo di quel che aspetta il pubblico in sala. Nel film, che uscirà il 25 dicembre, Checco interpreta il ricco erede di un facoltoso produttore di divani: vive di rendita tra yacht, party esclusivi e fidanzate messicane. Tutto cambia quando sua figlia, partita per il cammino di Santiago, scompare: decide di raggiungerla e, una volta trovata, si convince a finire il viaggio con lei.

Ti potrebbe interessare

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Fabrizio Corona e le accuse sul «sistema Signorini» per andare in Tv: le chat e le ombre sui ricatti sessuali. «Tutto in mano agli avvocati»

2.

Lo sfogo di Filippa Lagerback: «È stato l’anno peggiore della mia vita, ma ho tanto amore attorno a me»

3.

Roberta Bruzzone, attacco frontale a Milo Infante e alla Rai: lei va in diretta alla stessa ora su Youtube – Il video

4.

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, spuntano le prime foto: «Notte d’amore a casa di lui»

5.

Le foto della figlia sui social senza il permesso del padre, assolta Clizia Incorvaia: le accuse dell’ex Francesco Sarcina e la decisione del giudice

leggi anche
checco zalone
CULTURA & SPETTACOLO

Senza l’ex moglie manager gli affari di Checco Zalone sono andati a picco. Incassi decimati dopo averla licenziata, e lui guadagna 44 volte meno

Di Fosca Bincher
checco zalone patriarcato
CULTURA & SPETTACOLO

“L’ultimo giorno del patriarcato”: il video di Checco Zalone per la Festa della Donna

Di Alba Romano
checco zalone divorzio licenziamento mlz
CULTURA & SPETTACOLO

Finito l’amore Checco Zalone liquida la compagna pure sul lavoro. Licenziata in tronco dalla sua Mlz, pagandole 30 mila euro (6 mensilità)

Di Fosca Bincher
ECONOMIA & LAVORO

Centinaia di commercialisti hanno vinto il concorso dell’Agenzia delle Entrate: aveva ragione Checco Zalone

Di Fosca Bincher
CULTURA & SPETTACOLO

I concerti live sono quasi raddoppiati rispetto a prima della pandemia, cinema e teatro in recupero. I dati del rapporto Siae 2023

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Un album e un live per la strana coppia De Gregori-Zalone. Attesa per l’inedito «Giusto o sbagliato»

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Checco Zalone derubato a Padova, il racconto sul palco: «Mi hanno aperto l’auto per farmi sentire a casa»

Di Redazione
gino e michele checco zalone esordio
CULTURA & SPETTACOLO

Gino & Michele e l’esordio di Checco Zalone: «Sale sul palco in canottiera rosa e saluta i detenuti: preso subito»

Di Redazione