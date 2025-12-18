Checco Zalone blocca i programmi Mediaset: «Faccio un dono per voi donne». E parte la canzone sulla prostata infiammata – Il video

Checco Zalone ha interrotto tutte le trasmissioni Mediaset alle 21 di ieri, 17 dicembre, per cantare una canzone sulla prostata infiammata. L’incursione di Luca Medici arriva a pochi giorni dal lancio del suo nuovo film, che lo riporta al cinema con l’amico ritrovato Gennaro Nunziante. Con un colpo di scena degno di un discorso presidenziale, il comico ha bloccato contemporaneamente Rete 4, Canale 5 e Italia 1, mandando in onda un videomessaggio a reti unificate. «Cari italiani, buonasera e auguri di Natale a tutti. Lo so, qualche maligno penserà: questo sta qui a fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre… Hai malignato bene», ha esordito senza giri di parole, mentre su Rete 4 andava in onda il discorso di Giorgia Meloni, su Canale 5 La Ruota della Fortuna e su Italia 1 Navy-N.c.i.s. Un’operazione di marketing che ha spiazzato tutti. Appena un minuto scarso di video in cui Zalone, fasciato sul lettino, canticchia a ritmo latino lamentando i dolori della prostata.

Il videoclip lampo: «Faccio un dono a voi donne»

«Faccio un dono a voi donne, e alla pazienza che avete quando tu maschio hai… la prostata infiammata», ha cantato nel brevissimo clip, dove appare disteso mentre intona: «non ti dico quanto ho pianto e l’urologo rideva mentre si sfilava il guanto, la chica me sto a dimenticà che con la prostata che duele tu Pablo non puoi scopar». Fine. L’effetto a sorpresa c’è stato sicuramente. Qualche commentatore si dice deluso per la durata scarsa e l’idea dietro la canzone, niente di elaboratissimo per carità. Ma Luca Medici va avanti: «Se non vi piaccio cambiate canale: Canale 5, Italia 1, Retequattro… sto sempre io, sto! Mediaset mi ha dato tre reti, tre reti unificate: vedi come sanno fregati questi qui».

Il trailer di Buen Camino

Nei giorni scorsi il trailer di Buen Camino era stato decisamente più brillante: dal look dei capelli biondo platino alla macchina schierata per il cammino di Santiago («Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello»), dava già un chiaro anticipo di quel che aspetta il pubblico in sala. Nel film, che uscirà il 25 dicembre, Checco interpreta il ricco erede di un facoltoso produttore di divani: vive di rendita tra yacht, party esclusivi e fidanzate messicane. Tutto cambia quando sua figlia, partita per il cammino di Santiago, scompare: decide di raggiungerla e, una volta trovata, si convince a finire il viaggio con lei.