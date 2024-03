Un album e un live per la strana coppia De Gregori-Zalone. Attesa per l’inedito «Giusto o sbagliato»

Francesco De Gregori e Checco Zalone celebrano la loro amicizia con un doppio disco ed un live/evento. Il lavoro, la cui uscita è prevista il prossimo 12 aprile, si intitola Pastiche. Quindici tracce, registrate in presa diretta in varie sessioni fra il 2023 e il 2024, che variano tra cover del principe del cantautorato italiano, grandi classici come Rimmel, Pezzi di vetro, Atlantide e Buonanotte fiorellino; cover di autori come Paolo Conte, Pino Daniele e Antonello Venditti; e brani scritti dallo stesso Zalone, come Prima Repubblica, colonna sonora del campione d’incassi Quo Vado?. Una collaborazione che potrebbe sembrare bizzarra solo a chi non conosce la profonda amicizia che lega i due artisti. Numerose sono infatti le incursioni di Luca Pasquale Medici (così all’anagrafe il comico pugliese) durante i live del cantautore romano negli ultimi dieci anni. Checco Zalone è un eccellente pianista e compositore, e la musica fin dagli esordi è parte integrante della sua comicità. «Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura», commenta oggi De Gregori. Un’avventura che comincerà con un singolo dal titolo Giusto o sbagliato, che anticipa l’uscita dell’album, unico vero inedito di Pastiche e firmato a quattro mani dai due. A partire da ieri su TicketOne sono in vendita i biglietti per un concerto insieme alle Terme di Caracalla a Roma previsto per il 5 giugno.

Leggi anche: