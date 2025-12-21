Bravi Levante e Kid Yugi, meno i Modà con Bianca Atzei, la storia dei Jalisse a Sanremo non fa più ridere – Le recensioni delle uscite della settimana

Il 2025 propone gli ultimi sussulti di novità discografiche. Come album abbiamo quello assai intrigante de Le Scimmie e quello punk ma insufficiente di Fiks de La Sad. Più sostanziosa la sezione dedicata ai singoli, dove troviamo un ottimo nuovo brano di Levante, bene anche Kid Yugi e, manco a dirlo, anche i Sick Tamburo. Nota di merito per i Si! Boom! Voilà!, I Patagarri, Mazzariello e Alberto Bianco, tutti pezzi di un certo livello. Puro iperpop primi anni 2000 per i Modà con Bianca Atzei, ballad mosciarella per Mr. Rain, una barzelletta i Jalisse. Chicca della settimana: la commovente Pubblicità di Loomy. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane del weekend.
- 1/18Levante – Sono blu
- 2/18Kid Yugi – Berserker
- 3/18Modà feat. Bianca Atzei – Ti amo ma non posso dirlo
- 4/18Sick Tamburo – Silvia corre sola
- 5/18Nko feat. Artie 5ive, Capo Plaza e Nerissima Serpe – Warzone
- 6/18Mr. Rain – Casa in fiamme
- 7/18Alberto Bianco – A casa di Mimì / Due parole
- 8/18Si! Boom! Voilà! – Voilà!
- 9/18Le Scimmie – Alpha & Omega
- 10/18I Patagarri – Sbronzi fuori
- 11/18Mazzariello – Manifestazione d’amore
- 12/18Néza – Nato in mezzo ai guai
- 13/18Fiks – Caos
- 14/18L’orso – 9 anni
- 15/18The Andre – Sogni ex demo
- 16/18Jack Out – Per me domenica
- 17/18Jalisse – Taratata
- 18/18Loomy – Pubblicità