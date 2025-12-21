Bravi Levante e Kid Yugi, meno i Modà con Bianca Atzei, la storia dei Jalisse a Sanremo non fa più ridere – Le recensioni delle uscite della settimana

Il 2025 propone gli ultimi sussulti di novità discografiche. Come album abbiamo quello assai intrigante de Le Scimmie e quello punk ma insufficiente di Fiks de La Sad. Più sostanziosa la sezione dedicata ai singoli, dove troviamo un ottimo nuovo brano di Levante, bene anche Kid Yugi e, manco a dirlo, anche i Sick Tamburo. Nota di merito per i Si! Boom! Voilà!, I Patagarri, Mazzariello e Alberto Bianco, tutti pezzi di un certo livello. Puro iperpop primi anni 2000 per i Modà con Bianca Atzei, ballad mosciarella per Mr. Rain, una barzelletta i Jalisse. Chicca della settimana: la commovente Pubblicità di Loomy. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane del weekend.