Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOGhaliLavoro e impresaMusicaRap

Ghali finalmente non vede più rosso e triplica gli affari grazie alla mamma. Però decide di farcela in proprio mettendosi insieme a Sadturs e Kiid

19 Agosto 2025 - 21:14 Fosca Bincher
embed
Torna a guadagnare la Boulevard story srl amministrata dalla madre Cheddi Amel, decolla la nuova etichetta "No regular music" con i due storici amici rapper

Dopo un 2023 in profondo rosso il rapper Ghali ha svoltato nel 2024, anno in cui la sua Boulevard story srl, amministrata (e partecipata al 48%) da mamma Cheddi Amel, ha quasi triplicato gli incassi, passando dal 1.045.105 euro del 2023 ai 2.718.624 euro dell’ultimo bilancio. Così è arrivato anche un mini-utile di 2.536 euro, invece della perdita di 178.223 euro dell’anno precedente. Il guadagno avrebbe potuto essere ben più consistente, ma le spese di produzione sono lievitate e Ghali ha aumentato anche quelle del personale dipendente della sua società musicale, raddoppiate rispetto all’anno prima e fissatesi a 265 mila euro. Mamma Ghali ha poi voluto investire parte dei guadagni per proteggerli dall’inflazione. Secondo la nota integrativa al bilancio 2024 infatti 150.495 euro di liquidità della società sono stati investiti in fondi comuni di investimento. Sui conti correnti e i depositi della società ci sono ancora 444.084 euro.

Ghali insieme alla mamma Cheddi Amel (Instagram)

La nuova etichetta musicale fondata per la prima volta senza mamma e con Sadturs e Kii

Messa in sicurezza la sua società principale (che ne controlla un’altra, la Jimmy srl), Ghali ha deciso nel 2025 di provare a fare l’imprenditore per la prima volta senza affidare la gestione (e nemmeno quote societarie) alla mamma che per qualche tempo è stata ammalata (ma ora in via di guarigione). E così, tagliando per la prima volte il cordone ombelicale professionale, nel febbraio scorso ha dato i natali alla società che gestisce la sua nuova etichetta musicale, la «No regular music srl» di Milano, che ha trasformato societariamente un progetto musicale in corso dalla fine del 2023 con altri due rapper nati nella sua scuderia, Francesco Turolla in arte Sadturs e Lorenzo Bassotti in arte Kiid. Il controllo della No regolar music è saldamente nelle mani di Ghali (51%), che si è fatto nominare anche amministratore delegato della società con pieni poteri. Agli altri due rapper invece una partecipazione del 24,5% a testa.

Ghali ospite alla prima edizione del Festival di Open – Parma, 15 settembre 2023
Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Incassi dimezzati, guadagni polverizzati, ma ora i Maneskin torneranno insieme. E nell’avventura da solista Victoria ha stracciato Damiano

2.

«Ci ha lasciato poco fa…», l’annuncio di Cristina D’Avena che ferma il concerto: la dedica a Pippo Baudo e la reazione del suo pubblico – Il video

3.

Pippo Baudo, il ricordo di Paolo Bonolis e Carlo Conti: «Oggi non sarebbe in grado, lui era per la verità. In tv? Era come Diego Armando Maradona»

4.

Pippo e gli ultimi mesi chiuso in casa. «Pianse quando, dopo i 75 anni, fu messo da parte»

5.

Pippo Baudo e il silenzio su com’è morto, le voci sui problemi di cuore «che mi allungano la vita» e i sospetti di Renzo Arbore nell’ultima telefonata

leggi anche
Ghali patente
CULTURA & SPETTACOLO

Ghali ora può guidare, finalmente ha preso la patente: «Meglio tardi che mai». Le risposte ai fan sulla vita privata: «Quando meno te l’aspetti…»

Di Giulia Norvegno
concertone ghali microfono
CULTURA & SPETTACOLO

Concertone, a Ghali si spegne il microfono: «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più» – Il video

Di Alba Romano
ghali sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Ghali torna a postare un anno dopo il “suo” Sanremo. Le gemelle del film «Shining» e quella frase: «Ditemi che è uno scherzo»

Di Stefania Carboni