Ghali torna a postare un anno dopo il “suo” Sanremo. Le gemelle del film «Shining» e quella frase criptica: «Ditemi che è uno scherzo»

L'artista, che creò un terremoto in Rai con il suo stop al genocidio dal palco dell'Ariston, torna a far parlare di sé. Secondo i fan l'incredulità si riferirebbe all'esibizione delle cantanti Noa e Mira Awad

Un anno dopo le polemiche sul suo stop al genocidio pronunciato dal palco dell’Ariston, Ghali torna a parlare. Lo fa con un post criptico, affidato a Instagram. Un suo selfie e poi le gemelle della pellicola di Stanley Kubrick, Shining, con la frase: «Ditemi che è uno scherzo». I suoi fan avrebbero una chiave di lettura per il post che compare accanto all’altro, unico, del dicembre 2024, sanremese. La frecciata sarebbe riferita all’esibizione delle cantanti Noa, israeliana, e Mira Awad, palestinese con cittadinanza israeliana, avvenuta sulle note di Imagine, dopo il messaggio di pace del Papa, nella prima serata del Festival. Non è chiaro se il cantante si riferisca proprio a quello, ma i commenti virano tutti su quello che è successo ieri sul palco della kermesse canora.

«Sanremo celebra la falsa esibizione di pace tra una cantante palestinese e una israeliana, entrambe, guarda caso, rappresentanti di Israele all’Eurovision 2009. Tra l’altro i figli di Noa sono militari dell’esercito che ha sterminato mezzo milione di civili palestinesi», scrive un suo follower. «Teatrino democristiano di cui non avevamo assolutamente bisogno», aggiunge un altro. E ancora: «Per chi non avesse capito, Noa israeliana, Mira Awad, origini palestinesi con cittadinanza israeliana, ha rappresentato Isreale all’Eurovision del 2009. In pratica israeliana e israeliana cantano in nome della “pace”». I follower sembrano più netti dell’artista stesso, che stavolta, un anno dopo, preferisce lasciar intendere la sua posizione sulla linea dettata dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

