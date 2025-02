Sanremo 2025, «Si ‘na petra»: i The Jackal spiegano a Rose Villain il significato della frase. E lei apprezza – Il video

Il gruppo comico scherza con la rapper milanese su quel "complimento" ricevuto durante la prima serata del Festival

Ci hanno pensato i The Jackal a spiegare a Rose Villain cosa significhi quel «Si ‘na preta» gridato dal pubblico dell’Ariston. Il siparietto di ieri sera ha fatto in pochi minuti il giro dei social, fino a diventare uno dei momenti più ricondivisi in rete della prima serata del Festival di Sanremo. «Ti hanno detto che sei una pietra», le spiega il comico Fabio Balsamo. Fin qui, però, Rose Villain non ha ancora imparato nulla di nuovo. «Non le hai spiegato che vuol dire, hai solo tradotto», lo incalza Aurora Leone. A quel punto, l’attore si spiega meglio: «La pietra ha, lo sappiamo, una composizione chimica… Diciamo che la materia si divide in tre stati. Se sei una pietra significa che sei tosta proprio». L’espressione «Si ‘na petra» viene usata a Napoli per fare un complimento, non particolarmente elegante, a una ragazza con un bel fisico. Un significato che certamente non sarà sfuggito a Rose Villain, che è sposata con il discografico partenopeo Andrea Ferrara. E anche davanti ai The Jackal, la rapper milanese si presta al gioco, mostrando i muscoli del braccio ed esclamando: «Ma io sono una pietra, no?».

