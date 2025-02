Sanremo 2025, le mille anime di Rose Villain: «Nessuno mi può etichettare» – L’intervista

Il 14 marzo uscirà il nuovo disco Radio Vega, il 23 settembre al Forum D'Assago un live/evento

Rose Villain torna lì dove il suo splendido 2024 è cominciato: il palco del Teatro Ariston. Ancora una volta con un pezzo che mette insieme le sue diverse anime: quella ultrapop, ipercool, estremamente efficace dinanzi al grande pubblico, e quella più urban. Quelle anime insomma che permettono da un lato di poterla considerare il volto femminile che meglio rispecchia la contemporaneità – ciò che va nel mercato, ma senza ammiccamenti o cedimenti a un certo inequivocabile decadentismo -, dall’altro di non riuscire a farsi incasellare. Obiettivo centrato: «Nessuno mi può etichettare», dice a Open piena di entusiasmo. Così con questi presupposti si riparte anche nel 2025, si replica tutto. Al posto di Click Boom!, che è andata benissimo in termini di streaming, c’è Fuorilegge, il brano portato quest’anno, ugualmente efficace; poi una nuova stagione di Nuova Scena, il primo talent dedicato al rap e che la vede come giudice insieme a Fabri Fibra e Geolier; poi un disco, Radio Vega, in uscita il 14 marzo, che chiude la trilogia partita con Radio Gotham e proseguito con Radio Sakura. Infine un evento, il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie