La fretta di Carlo Conti, la tuta gold di Jovanotti, la carta stagnola di Elodie: i migliori meme della prima serata di Sanremo 2025

Intrattenimento zero e poche gaffe della serata non hanno fermato l'ironia social

Poche gaffe e intrattenimento zero. La prima puntata della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha lasciato poco spazio ai momenti vuoti dedicati al dialogo, all’ironia, e allo scambio tra artisti, co-conduttori e pubblico. Ma è stato un ritmo che, oltre ad essere stato il primo bersaglio dei meme online, non ha frenato l’ironia social. Incoronato Re dei meme (e del trash) della prima serata è, senza dubbio, lo show di Jovanotti. L’abito completamente oro è subito tuta gold di Mahmood. I tamburi che hanno invaso le strade e i balconi di Sanremo hanno portato la nota pagina di meme Sapore di Male a realizzare un cartellone alle spalle del cantante con la denuncia (ironica): «Dormire è un diritto, impedirlo è un sopruso». Diversi i meme sugli abitanti di Sanremo, svegliati, loro malgrado, dal rullo di tamburi del cantante romano. «Jovanotti è quell’amico che fai salire a casa per una birra e alle 3 di notte ti chiede di mettere su due spaghetti aglio e olio», commenta Spinoza su X.

«Massimo Ranieri ci ricorda che non vedremo mai la pensione»

Ma la prima e (purtroppo) unica vera gaffe è stata in apertura del festival. Con gli occhi di milioni di italiani puntati su Rai 1 per il debutto della 75esima edizione, i fonici sono riusciti a far saltare l’audio del microfono a Carlo Conti. In molti hanno ipotizzato – sempre scherzosamente si intende – che dietro le quinte ci fosse lo zampino di Amadeus. Protagonisti dell’ironia social sono stati anche gli outfit degli artisti in gara. Al primo posto: Elodie. L’abito completamente argentato è stato paragonato a un kebab avvolto nella carta stagnola. L’outfit di Irama alla divisa di Lady Oscar, mentre Jovanotti dorato è la tuta gold di Mahmood. L’esibizione di Tony Effe, con i tatuaggi coperti dal fondotinta, il montaggio color seppia e l’atteggiamento sul palco così dissonante dalla sua figura di trapper, è uscita «direttamente dalla decima stagione de L’onore e il rispetto». In alternativa, abbiamo vissuto «un’allucinazione collettiva». Non passa inosservata, infine, la presenza di Massimo Ranieri che, con i suoi 73 anni sul palco, «ci ricorda che nemmeno noi vedremo mai la pensione».

L’allucinazione collettiva con Tony Effe

Gli outfit dei cantanti bersaglio dei meme

Lo show di Jovanotti

L’audio in tilt e la fretta

