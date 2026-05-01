Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
CULTURA & SPETTACOLO1° MaggioConcertoneGiovaniLavoro e impresaLazioMusicaPrecariatoRomaSuoni e Visioni

Concertone del Primo Maggio a Roma, la scaletta definitiva dei cantanti. I messaggi dal palco: «Basta stage non retribuiti»

01 Maggio 2026 - 16:39 Ygnazia Cigna
embed
Sul palco si alterneranno oltre quaranta artisti, accompagnati dalla conduzione dell’attore Pierpaolo Spollon e delle cantanti Arisa e BigMama

«Il lavoro dignitoso significa lavoro sicuro, stabile e ben retribuito». Con queste parole Arisa ha aperto il Concertone del Primo Maggio a Roma, dedicato al tema del lavoro dignitoso in occasione della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. L’evento, organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, ha preso il via alle 15.15 e proseguirà fino a tarda notte, intorno alle 00.15 di oggi, 1° maggio. Sul palco si alterneranno oltre quaranta artisti, accompagnati dalla conduzione dell’attore Pierpaolo Spollon e delle cantanti Arisa e BigMama.

La scaletta del Concertone a Roma

La direzione artistica del Concertone è affidata a Massimo Bonelli. A seguire, la scaletta completa con l’ordine di esibizione dei cantanti:

  • Arisa
  • Paolo Belli
  • Rob
  • Santamarea
  • Francamente
  • Casadilego
  • Primogenito
  • Birthh
  • Nico Arezzo
  • Sissi
  • Roshelle
  • Dutch Nazari
  • Silvia Salemi
  • Okgiorgio
  • Senza Cri
  • Lea Gavino
  • Emma Nolde
  • Ministri
  • Angelica Bove
  • Eddie Brock
  • Bambole Di Pezza
  • Chiello
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Dolcenera
  • Mobrici
  • Delia che canta Bella Ciao
  • Niccolò Fabi
  • La Nina
  • Ermal Meta
  • Sayf
  • Fulminacci
  • Riccardo Cocciante
  • Serena Brancale con Levante e Delia
  • Levante
  • Litfiba
  • Ditonellapiaga
  • Emma
  • Pinguini Tattici Nucleari
  • Madame
  • Geolier
  • Dardust con Davide Rossi
  • Irama
  • Francesca Michielin
  • Frah Quintale
  • Rocco Hunt
  • Arisa
  • BigMama
  • Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Gli interventi dei cantanti sul palco

Al Concertone del Primo Maggio a Roma i messaggi passano attraverso la musica, ma anche tramite gesti e parole cariche di significato. Casadilego, durante la sua esibizione sul palco di San Giovanni, ha indossato una t-shirt con la scritta «Disertiamo». «Oggi questo spazio è anche nostro. Per chi si sente fuori posto, per chi ha paura del buio ma non sa di splendere, per tutte le anime storte. Per troppo tempo abbiamo pensato di doverci nascondere. Adesso è il momento di fiorire. Buon primo maggio», ha dichiarato invece la frontman dei Santamarea, Stella, artista transgender che ha dedicato l’esibizione a tutte le «anime storte», titolo anche del loro album d’esordio. A ribadire il clima di rivendicazione generazionale è stata poi Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. «Sono felice di essere qui a portare il punk che parla di liberà e rivoluzione. Noi giovani ci siamo stancati di fare lavori di merda e stage non retribuiti. Il cambiamento dipende da noi», ha gridato dal palco.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Terremoto Biennale: si dimette la Giuria internazionale. Meloni: «Buttafuoco persona capacissima ma non avrei fatto come lui»

2.

Massimo Bagnato arrestato, le urla contro l’ex mentre lo portano via. I pedinamenti e le chat moleste: la decisione del giudice sullo stalking

3.

Altro che glow up: “Il diavolo veste Prada 2” celebra il funerale del giornalismo – La recensione

4.

Beatrice Venezi: «Nella cultura comanda ancora la sinistra. Non suonerei più per Meloni»

5.

Addio a Franco Botto, il pescatore dell’iconico spot sul «tonno insuperabile» – Il video

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Tosca: «Cantare è diventato fare soldi, fama, sold out e streaming. Resta poco spazio per l’emozione. Ma io me lo prendo». L’intervista

Di Gabriele Fazio
Vittoria maneskin eurovision vincitori italiani storia
CULTURA & SPETTACOLO

I Maneskin insieme per il compleanno di Victoria: parte l’ipotesi reunion a Sanremo senza che però si siano mai sciolti

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Frankie hi-nrg mc: «Vi spiego perché non ho messo nel disco “Quelli che ben pensano”». – L’intervista

Di Gabriele Fazio
beatrice venezi meloni
CULTURA & SPETTACOLO

Beatrice Venezi: «Nella cultura comanda ancora la sinistra. Non suonerei più per Meloni»

Di Alba Romano