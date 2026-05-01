Concertone del Primo Maggio a Roma, la scaletta definitiva dei cantanti. I messaggi dal palco: «Basta stage non retribuiti»

Sul palco si alterneranno oltre quaranta artisti, accompagnati dalla conduzione dell’attore Pierpaolo Spollon e delle cantanti Arisa e BigMama

«Il lavoro dignitoso significa lavoro sicuro, stabile e ben retribuito». Con queste parole Arisa ha aperto il Concertone del Primo Maggio a Roma, dedicato al tema del lavoro dignitoso in occasione della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. L’evento, organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, ha preso il via alle 15.15 e proseguirà fino a tarda notte, intorno alle 00.15 di oggi, 1° maggio. Sul palco si alterneranno oltre quaranta artisti, accompagnati dalla conduzione dell’attore Pierpaolo Spollon e delle cantanti Arisa e BigMama.

La scaletta del Concertone a Roma

La direzione artistica del Concertone è affidata a Massimo Bonelli. A seguire, la scaletta completa con l’ordine di esibizione dei cantanti:

Arisa

Paolo Belli

Rob

Santamarea

Francamente

Casadilego

Primogenito

Birthh

Nico Arezzo

Sissi

Roshelle

Dutch Nazari

Silvia Salemi

Okgiorgio

Senza Cri

Lea Gavino

Emma Nolde

Ministri

Angelica Bove

Eddie Brock

Bambole Di Pezza

Chiello

Maria Antonietta e Colombre

Dolcenera

Mobrici

Delia che canta Bella Ciao

Niccolò Fabi

La Nina

Ermal Meta

Sayf

Fulminacci

Riccardo Cocciante

Serena Brancale con Levante e Delia

Levante

Litfiba

Ditonellapiaga

Emma

Pinguini Tattici Nucleari

Madame

Geolier

Dardust con Davide Rossi

Irama

Francesca Michielin

Frah Quintale

Rocco Hunt

Arisa

BigMama

Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Gli interventi dei cantanti sul palco

Al Concertone del Primo Maggio a Roma i messaggi passano attraverso la musica, ma anche tramite gesti e parole cariche di significato. Casadilego, durante la sua esibizione sul palco di San Giovanni, ha indossato una t-shirt con la scritta «Disertiamo». «Oggi questo spazio è anche nostro. Per chi si sente fuori posto, per chi ha paura del buio ma non sa di splendere, per tutte le anime storte. Per troppo tempo abbiamo pensato di doverci nascondere. Adesso è il momento di fiorire. Buon primo maggio», ha dichiarato invece la frontman dei Santamarea, Stella, artista transgender che ha dedicato l’esibizione a tutte le «anime storte», titolo anche del loro album d’esordio. A ribadire il clima di rivendicazione generazionale è stata poi Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. «Sono felice di essere qui a portare il punk che parla di liberà e rivoluzione. Noi giovani ci siamo stancati di fare lavori di merda e stage non retribuiti. Il cambiamento dipende da noi», ha gridato dal palco.