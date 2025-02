«Si ‘na preta», la frase in napoletano urlata a Rose Villain dal pubblico: cosa significa in dialetto – Il video

«La classe è andata in mondovisione», commentano ironicamente gli utenti social

«Si ‘na preta». È il complimento che qualcuno ha lanciato dal pubblico a Rose Villain. Era appena salita sul palco del Teatro dell’Ariston quando, con ancora le luci spente, l’urlo dalla platea ha rotto il silenzio. La frase ha fatto impazzire gli utenti social che si sono affrettati a spiegarne il significato. Tradotta letteralmente in italiano con «sei una pietra», l’affermazione è una formula partenopea solitamente a chi ha un fisico statuario. Un complimento, però, che non brilla per eleganza. «Il più classico dei complimenti del cuozzo per corteggiare una ragazza», suggerisce un utente su X. «La classe è andata in mondovisione», aggiunge ironicamente un altro. Rose Villain non ha ancora commentato. Ma, conoscendo bene il dialetto, non le sarà di certo sfuggito il significato. L’artista è infatti sposata con il discografico napoletano Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Recentemente, ha partecipato anche a un video di Guè ambientato a Napoli.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

