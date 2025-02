La caduta, i baci delle signore all’Ariston, l’annuncio di Tamberi: il «più lungo spettacolo» di Jovanotti a Sanremo 2025 – Il video

È Lorenzo Cherubini il super ospite della prima serata della 75esima edizione: tra grandi classici e sorprese, l'esibizione del «ragazzo fortunato»

«Per me è un Festival di Sanremo speciale, è bello essere qua». Lorenzo Jovanotti fa il suo ingresso all’Ariston con ritmi sfrenati, partendo dalla piazza antistante il teatro con i Rockin’1000 che hanno suonato i tamburi per le strade, il porto, i balconi delle abitazioni della cittadina. Ha ripercorso alcuni dei suoi successi maggiori, da L’ombelico del mondo a Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, fino all’esplosione di ritmo con I love you baby e Fuori onda, per chiudere con A te entrando dentro il teatro. Con qualche colpo di scena e imprevisto, come la caduta a pochi metri dall’Ariston e le signore impazzite all’interno che si sono alzate in piedi e l’hanno baciato. Un one-man-show di oltre 30 minuti, l’unico vero break della serata dopo le corse di Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici che per due ore hanno annunciato un artista dopo l’altro quasi senza interruzioni. Un’incongruenza che ha fatto un po’ storcere il naso al pubblico che segue il Festival sui social.

Lo spettacolo di Jovanotti al Festival

«Questa è la festa della musica», ha detto abbracciando Carlo Conti alla fine dell’esibizione, primo vero grande ospite di questo Festival di Sanremo 2025. Jovanotti arriva all’Ariston dopo un periodo molto complesso, il grave incidente del luglio 2023 in bicicletta, e il tumore della figlia Teresa. Il cantante ha poi ricordato Sammy Basso, scomparso nell’ottobre 2024, e diviso il palco con il campione olimpico Gianmarco Tamberi. L’altista ha annunciato che parteciperà alle olimpiadi di Los Angeles 2028, a differenza di quanto aveva lasciato intendere nelle scorse settimane.

February 11, 2025

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie