Gaia e il suo Sanremo 2025: «Le donne sono sempre giudicate in maniera più infima» – L’intervista

Venerdì, durante la serata dei duetti, Gaia si esibirà insieme a Toquinho. A Open racconta l'emozione e l'attesa

«Questa sovraesposizione può essere spaventosa, ma sento delle vibrazioni molto positive attorno a me», positive certamente quelle che ha portato Gaia sul palco del Teatro Ariston con la sua Chiamo io chiami tu. Gaia arriva al Festival di Sanremo dopo l’exploit di Sesso & Samba, il tormentone che evidentemente ha convinto Carlo Conti a convocare nel suo cast sia lei che Tony Effe. E proprio su Tony Effe e sulle polemiche che l’hanno colpito negli tempi dice a Open: «Credo sia molto semplice essere superficiali nell’affrontare certi argomenti. La misoginia esiste. Punto. Ma utilizzare i testi di un genere come il rap, che per suo natura racconta quasi a livello di cronaca quello che succede nella nostra società, è un po’ pressapochista».

Le critiche alle artiste donne

Una misoginia che Gaia racconta di aver vissuto, affrontato e fortunatamente superato nel mondo della musica: «Innanzitutto una ragazza che inizia la sua carriera da giovane è sempre “alle prime armi”, è “intimidita” e “ancora piccola”. Un ragazzo che inizia presto è avanguardista. Le donne sono sempre messe giudicate in maniera più infima». Un problema del tutto attuale anche qui a Sanremo: «Io sono convinta che le cose possono cambiare, partecipo ad una kermesse dove ci sono delle artiste incredibili. Ne parlavo con alcune ieri, qui c’è sempre uno scanner al dettaglio, un filtro di critica, e questa cosa si sente, si nota. A noi sinceramente non tocca, ci si può aiutare a vicenda, anche lo sguardo di una collega può aiutare tanto». Venerdì, durante la serata dei duetti, Gaia si esibirà insieme a Toquinho, un sogno che si realizza per lei, figlia di madre brasiliana: un elemento sempre assai presente nel suo fare musica. Insieme suoneranno La voglia, la pazzia, un brano che proprio Toquinho nel 1976 regalò a Ornella Vanoni. Il 21 marzo poi uscirà il nuovo album di Gaia dal titolo Rosa dei venti.

