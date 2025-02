Sanremo 2025, Carlo Conti: «Musk sul palco? No, non ha niente da dire». Damiano canterà un brano di Dalla

Oggi la seconda serata della kermesse. Il retroscena sul Papa e l'ordine delle esibizioni. Co-conduttori assieme a Balti Nino Frassica, e Cristiano Malgioglio



Lo share da record soprattutto tra i giovani, l’ospitata di Damiano David, la celebrazione della vita di Bianca Balti, il sarcasmo di Cristiano Malgioglio e l’umorismo di Nino Frassica. I presupposti per un’altra puntata seguitissima di Sanremo ci sono tutti. Nella conferenza stampa che anticipa la seconda serata, Carlo Conti ha risposto alle polemiche sul messaggio del Papa e mantenuto il riserbo sulle sorprese di stasera, senza escluderne nessuna. Ma il direttore artistico è stato netto sull’ipotesi di vedere Elon Musk sul palco dell’Ariston.

Sanremo sbanca tra i giovani

La prima serata di Sanremo ha conquistato il 76% dei bambini e dei ragazzi tra i 4 e i 14 anni. L’83% di quelli tra i 15 e i 24; il 70% della fascia tra i 25 e i 34 anni; il 67% tra i 35-44, e il 66% dei maggiori di 55 anni. È il dato molto positivo con cui si è aperta la conferenza stampa di oggi, 12 febbraio, accompagnata dai complimenti di Marcello Ciannamea direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. Che si è compiaciuto per lo share, che si è attestato sul 65,3% complessivo. Il picco è stato registrato durante l’esibizione di Giorgia. Sui social, l’hashtag Sanremo2025 ha registrato un + 16% rispetto al 2024. Le visualizzazioni video hanno registrato un incremento del 67% rispetto allo scorso anno, equivalente a 52,6 milioni di visualizzazioni.

Damiano David super ospite di Sanremo

Stasera sarà ospite Damiano David, frontman dei Maneskin nel pieno del suo progetto solista. Il cantante inizierà la propria esibizione con un omaggio a Lucio Dalla. «Nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti», ha svelato Damiano mantenendo il riserbo sul brano, su una «piccola sorpresa» e su «un altro grande artista» che lo accompagnerà sul palco. «Canto senza i Maneskin? Vincere Sanremo e l’Eurovision con la band sarà per sempre il mio risultato più grande. Ora da solo sono in ansia e sento maggiormente la responsabilità. Ma sono anche cresciuto e so veicolare meglio le mie emozioni. Non vedo l’ora di salire sul palco», ha commentato il cantautore romano.

La presentazione di Nino Frassica, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio

Co-conduttori della seconda serata di Sanremo saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. «Sai quando si dice sentirsi belli negli occhi degli altri? Ecco, grazie ai tuoi occhi Carlo, mi sento di valere», ha affermato Bianca Balti dopo aver salutato Carlo Conti. «Sono gli occhi di tutti gli italiani», le ha risposto il direttore artistico. Applausi anche per Cristiano Malgioglio «Ho cinque capi, mi ispiro alle dive degli anni Quaranta. Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero. Stasera, voglio portare ironia, gioia, e colore». Nino Frassica ha scherzato col pubblico: «Avevo un discorso pronto, ma non l’ho portato».

Il cancro di Bianca Balti: «Voglio essere una celebrazione della vita»

Bianca Balti ha parlato della sua malattia. «Carlo io non vengo a fare la malata di cancro. Io sono una top model, vengo a sfilare, a mostrare i miei vestiti, a competere con Cristiano. Non voglio negare il dolore. Sono venuta per celebrare la vita. Stasera voglio divertirmi. Parlerò del mio dolore in altra sede», ha detto con fermezza la modella che ha da poco terminato la chemioterapia per un cancro ovarico. «Mia mamma non è venuta perché non si è sentita bene ma è una grande fan. Ieri ho visto la prima puntata e mi è piaciuta tantissimo. Mi sono addormentata prima delle ultime due canzoni, ma di solito vado a dormire alle nove quindi ho fatto proprio uno sforzo», ha aggiunto Balti.

Il messaggio del Papa a Sanremo

Carlo Conti ha raccontato la sua emozione per il messaggio del Papa: «Non era previsto inizialmente e non era nemmeno in scaletta. Gli avevo scritto una lettera e lui mi ha risposto dopo settimane. Non ci speravo più ma sono stato felicissimo. Neppure i dirigenti Rai erano informati quando l’ho mandato in onda», ha detto il conduttore smentendo le ipotesi circolate che il pontefice fosse all’oscuro della scelta.

«Non siamo alla fantascienza, siamo oltre», ha risposto Carlo Conti alle indiscrezioni di Dagospia secondo le quali il videomessaggio del pontefice sarebbe stato riciclato. Ovvero fatto registrare a Bergoglio in un’altra occasione e trasmesso ieri a Sanremo a sua insaputa. «Hai presente quando nelle partite di calcio c’era l’invasione di campo?», ha aggiunto il direttore artistico. «A un certo punto hanno deciso di non riprendere più le invasioni di campo, e hanno smesso di farle. Poi – chiosa – ognuno fa il suo mestiere». Rispondendo alle polemiche, Carlo Conti ha fornito le date esatte della sua interlocuzione col Papa. «La mia lettera a lui è del 12 gennaio. Francesco ha registrato il messaggio l’1 febbraio. Io volevo urlarlo al mondo, ma non potevo farlo». «Qualcuno dice che non era il papa, era Massimo Lopez», ha scherzato Nino Frassica.

Elon Musk a Sanremo?

«Elon Musk a Sanremo? Fa ascolti? Probabilmente sì, ma io non lo vorrei. Avrebbe qualcosa da dire a Sanremo? No. È un mio amico? No. Non vedo perché dovrebbe salire sul palco dell’Ariston», ha dichiarato Carlo Conti a Enrico Lucci di Striscia la notizia, che gli chiedeva se vorrebbe avere l’imprenditore sudafricano a Sanremo.

Malgioglio: «Quando scrivo la mia testa diventa donna»

«Ho scritto io la prima canzone d’amore di Raffaella Carrà: Forte Forte Forte», ha detto Malgioglio. «Scrivo quasi sempre per le donne perché io quando scrivo divento donna. Per gli uomini è più difficile. Doppi sensi? Li vedono gli altri ma non sono io a metterceli. Ho fatto alcune eccezioni, ad esempio con Celentano e un cantante asiatico che mi ha contattato dopo aver sentito Gelato al Cioccolato».

La scaletta definitiva della seconda serata

Di seguito l’ordine definitivo di uscita degli artisti in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo:

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

Gli ospiti della terza serata di Sanremo

Confermati da Carlo Conti gli ospiti della terza serata di Sanremo: «Edoardo Bennato, i ragazzi del Teatro Patologico, i ragazzi di Mare Fuori, Ermal Meta e i Duran Duran con un medley pieno di energia e poi Willd Boys». «Se non la suonano li obbligo io», ha commentato Conti.

