Festival di Sanremo, Damiano David super ospite della seconda serata. Il ritorno sul palco dell’Ariston senza i Maneskin

La voce dei Maneskin torna a calcare il palco dove la band romana ha trionfato nel 2021

Sarà Damiano David il super ospite della seconda serata di Sanremo. La voce dei Maneskin ora nel pieno del suo periodo da solista torna così a calcare il palco dell’Ariston dove la band romana ha trionfato nel 2021 con Zitti e Buoni. Damiano sarà ospite di Carlo Conti nella serata del 12 febbraio, successiva a quella in cui a tornare all’Ariston sarà Jovanotti. A darne notizia è il conduttore toscano durante il tradizionale ascolto in anteprima dei brani in gara riservato alla stampa per il Festival di Sanremo. Conti non ha menzionato la presenza degli altri membri della band che aveva vinto il festival e successivamente l’Eurovision nel 2021. Damiano ha recentemente annunciato l’uscita di un album solista, registrato a Los Angeles, lasciandosi alle spalle tutto quello fatto prima e l’inizio di un tour mondiale, sempre senza il resto dei Maneskin.