Sanremo 2025, Irama bacchetta i giornalisti su Sarah Toscano: «Demoliscono una ragazzina e poi scrivono di cyberbullismo»

La dichiarazione durante un incontro con la stampa per presentare il suo primo concerto a San Siro nel giugno del 2026: «È successo anche a me qualche anno fa ma avevo il pelo sullo stomaco»

Durante un incontro con la stampa per parlare del Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano Lentamente, ma anche per annunciare il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano a giugno del 2026, Irama si è lanciato in una difesa di Sarah Toscano, vincitrice di Amici e più piccola concorrente in gara a Sanremo 2025: «Una ragazza giovanissima, ha 19 anni e alle volte vedo delle critiche che non sono costruttive. Demoliscono una ragazzina andando a parlare dell’aspetto fisico, di capelli…e poi le stesse persone mi parlano di cyberbullismo. Noi artisti, voi giornalisti, siamo noi che dobbiamo dare l’esempio, non possiamo paracularci “no, io sono un artista”, “no, io sono un giornalista”: noi stessi non dovremmo scrivere male di una ragazzina parlando dell’aspetto fisico».

Irama poi torna indietro nel tempo a quando anche lui ha subito attacchi simili: «Qualche anno fa mi sono beccato una valanga di cose, ma c’ho un pelo sullo stomaco così e non mi ha fatto niente, eppure ci sono persone sensibili e soffrono questa roba qua. Non capisco nemmeno a capire perché i miei colleghi non ne parlano, quando ricevono un complimento preferiscono dire “grazie”, ma io anche quando ricevo un complimento, giuro, gli direi “ma perché fai i complimenti a me e a quella ragazza hai scritto quella cattiveria?”». Tutto questo per il cantante è sbagliato: «Bisogna portare rispetto per i ragazzi giovani, bisogna incentivarli a fare musica; non bisogna demolirli, bisogna aiutarli i giovani».

