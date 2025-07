Mario Adinolfi in ospedale, il tracollo appena tornato dall’Isola dei famosi: «Ho perso quattro casse d’acqua»

Le foto dal letto di ospedale con la flebo al braccio. Il giornalista e politico ha passato così il suo primo giorno a Roma, dopo due mesi da naufrago al reality di Mediaset. Quanti chili ha perso e che cosa dice di aver imparato

Appena rientrato in Italia dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi è finito in ospedale. È lui stesso a raccontare la disavventura al primo giorno a Roma dopo il rientro dall’Honduras. Su Instagram però ha assicurato che è stato solo «un gran bello spavento». Nel post, Adinolfi ha condiviso quattro foto dal letto d’ospedale, con la flebo al braccio. La didascalia è anche autoironica: «Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento».

Perché Adinolfi è finito in ospedale dopo l’Isola dei famosi

Il giornalista ha poi spiegato che il ricovero è legato al forte stress fisico accumulato durante la permanenza nel reality: «Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare».

Quanti chili ha perso Adinolfi all’Isola dei famosi

Adinolfi ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2025 arrivando secondo in finale, ma il risultato sportivo è solo una parte della storia. A colpire è stata soprattutto la trasformazione fisica: ha perso 34 chili in totale, di cui sette pare all’inizio per l’umidità estrema. E poi 27 nei successivi 57 giorni. In un’intervista a La Repubblica ha raccontato il processo: «Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull’Isola, in 57 giorni, ne ho persi altri 27». Una perdita di peso che paragona in modo efficace: «È come essersi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse».

Cosa ha imparato Adinolfi a L’Isola

L’esperienza sull’isola non ha cambiato le sue idee, ma qualcosa nel modo di porsi sì. Sempre a La Repubblica, Adinolfi ha raccontato: «Non ho cambiato la mia natura e neanche le mie idee, ma ho imparato sull’Isola ad attutire gli spigoli». E ha aggiunto: «Ho detto chiaramente a Veronica Gentili da subito che non abiuro le mie idee. Ma il mio pensiero non è contro le persone». Poi prova a fare un bilancio sui gruppi: «Sull’Isola si sono confrontati mondi diversi rappresentati da persone e abbiamo dimostrato che le persone possono rispettarsi sempre, anche appartenendo a visioni culturali, religiose, sociali diverse».