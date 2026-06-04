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Al concerto di Bologna i Metallica cantano la sigla di Ken Il Guerriero – Il video

04 Giugno 2026 - 11:55 Alba Romano
Anche il sindaco al concerto della band che festeggia i 45 anni di carriera
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I Metallica da sempre hanno abituato il loro pubblico a un “momento cover” nei loro concerti. Quello di ieri, durante il concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna, ha stupito ed entusiasmato i fan: Kirk Hammett e Rob Trujillo hanno eseguito la sigla italiana della celebre serie televisiva animata Ken Il Guerriero.

Il primo concerto dei Metallica in Italia risale a 42 anni fa, quando suonarono a Milano. Nel corso di questi oltre 40 anni la band si è esibita a Bologna cinque volte. 

Allo show di ieri a Bologna – in cui i Metallica festeggiavano i 45 anni di carriera – hanno assistito 48mila spettatori. Tra loro, anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Il concerto dei Metallica in un video del sindaco
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