Da Amici a Sanremo, l’esordio di Sarah Toscano: «A Maria De Filippi mando i bozzetti dei miei outfit per approvazione» – L’intervista

La giovane vincitrice della 23esima edizione di Amici a Open: «Se Carlo crede in me, devo crederci anche io»

Dalla stanzetta al palco di Amici, dal palco di Amici al palco del Festival di Sanremo, il percorso può anche essere brevissimo. Lo dimostra il fatto che Sarah Toscano, a 19 anni e una manciata di canzoni sul mercato, gareggerà nella vetrina canora più importante d’Italia e, come dice a Open, lo farà senza alcuna paura di affrontare un carrozzone così gigantesco con pochissima esperienza sulle spalle: «Mi faccio sempre tantissime paranoie, se avessi avuto la canzone sbagliata forse qualche paura l’avrei avuta, ma se Carlo mi accetta e mi manda sul palco con quella canzone sapendo che sono all’inizio, allora vuol dire che crede in me e devo crederci pure io. Certo – prosegue – ho meno esperienza rispetto gli altri artisti, sto studiando tanto sia a livello di canto che di preparazione mentale, performance e staging. Sono convinta di poterlo fare».

La canzone in questione si intitola Amarcord, è una di quelle finite incriminate nella polemica sui pochi autori che hanno scritto tante canzoni per il festival. Nello specifico la sua è stata scritta (tra gli altri) insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, cinture nere di iperpop: la cifra a cui puntava la giovane Toscano. Un percorso, il suo, che quindi procederà su questo doppio binario, tra la sacrosanta spregiudicatezza di chi è giovane e ha un’intera vita e carriera davanti («La classifica non è un mio obiettivo, per pensare alla classifica c’è tempo») e una ragazza con gli occhi illuminati da questa esperienza grandiosa che ancora chiama «mamma» Maria De Filippi perché «avere anche solo la sua opinione per me è importante. Le ho anche mandato i bozzetti degli outfit per approvazione».