Guida completa al Festival di Sanremo 2025: date e dove vederlo

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, 29 cantanti si sfidano sul palco dell'Ariston. Tutto quello che c'è da sapere

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, nello storico teatro Ariston, va in scena la 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. La kermesse viene trasmessa in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dalle 20.40, mentre per tutti gli aggiornamenti basta consultare gli hashtag ufficiali sui social media.

Quando è il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo ha ormai un programma standard che viene riproposto di anno in anno, al netto di qualche piccolo cambiamento. E non fa eccezione la 75esima edizione. La prima serata il martedì, in questo caso 11 febbraio, per chiudere con la finalissima il sabato sera, 15 febbraio 2025.

Prima serata (martedì 11 febbraio) : tutti i 29 cantanti in gara si esibiscono.

: tutti i 29 cantanti in gara si esibiscono. Seconda serata (mercoledì 12 febbraio) : una prima metà dei cantanti torna sul palco dell’Ariston.

: una prima metà dei cantanti torna sul palco dell’Ariston. Terza serata (giovedì 13 febbraio) : la seconda metà dei cantanti si esibisce nuovamente.

: la seconda metà dei cantanti si esibisce nuovamente. Quarta serata (venerdì 14 febbraio) : è la celebre “serata delle cover”, che quest’anno è una competizione a sé stante.

: è la celebre “serata delle cover”, che quest’anno è una competizione a sé stante. Quinta serata (sabato 15 febbraio): è la notte della finalissima. I 30 concorrenti si esibiscono di nuovo e vengono comunicati i primi cinque classificati. Questi cantano nuovamente andando così a definire la classifica finale e il vincitore, che viene annunciato.

Le cinque serate iniziano intorno alle 20.40 e dovrebbero chiudersi intorno all’1 di notte. A seguire Carlo Conti dà la linea al DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan, che dura circa un’altra ora. Tra gli ospiti fissi del DopoFestival ci sono Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.

Chi c’è al Festival di Sanremo: cantanti, co-conduttori, ospiti

Come l’anno scorso, durante il Festival di Sanremo sono previsti 30 concorrenti. I cantanti, in realtà sono 29 dopo il forfait del rapper Emis Killa, a seguito della sua iscrizione nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan. Ai 30, ormai 29, si aggiungono i 4 artisti emergenti che si contendono la vittoria della categoria «Nuove proposte». Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che già nel triennio 2015-2017 aveva guidato il Festival, sarà affiancato da co-conduttori di grande rilievo. Si va da volti della televisione come Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti, a cantanti come Mahmood ed Elettra Lamborghini. Ma anche comici (Geppi Cucciari e Nino Frassica) e nomi dello spettacolo come Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Miriam Leone e Katia Follesa. Questi si alternano sul palco durante tutta la durata della kermesse, lasciando comunque spazio (e il microfono) agli ospiti. Tra questi Jovanotti, la cantante israeliana Noa e quella palestinese Mira Awad (che si esibiranno in un duetto), Damiano David e i Duran Duran.

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival viene trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della televisione pubblica. Sul sito o sull’app RaiPlay, oltre che l’evento live, è possibile anche riguardare on-demand le serate e i momenti più topici. La kermesse viene trasmessa poi su Rai Radio 2 e può essere seguita, minuto per minuto, sui social media tramite l’hashtag ufficiale #Sanremo2025.