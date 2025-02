Carlo Conti da Bruno Vespa, il gossip su Fedez-Achille Lauro e la frecciata su Temptation Island: «Sanremo non è questo»

Il direttore artistico del Festival di Sanremo ospite di Cinque minuti. Le anticipazioni sulla puntata dedicata a Sanremo

«Il Festival di Sanremo è anche questo: è chiacchiericcio, parlare, sparlare. È fumo che si crea intorno: non è Sanremo Island, per me è semplicemente il Festival della canzone italiana». Con una spallata al noto programma Temptation Island, in onda sulle reti Mediaset, il nuovo direttore artistico della kermesse Carlo Conti ospite di Bruno Vespa a 5 Minuti, in onda stasera – venerdì 7 febbraio alle 20.35 – su Rai Uno. Il riferimento è evidentemente ai gossip che hanno infiammato il mondo dello spettacolo negli ultimi giorni, con le rivelazioni sul tradimento di Fedez con la 26enne Angelica Montini e il presunto tradimento di Chiara Ferragni, ex moglie del rapper milanese, con il cantante Achille Lauro. Un clima reso ancora più incandescente dai protagonisti, e da Fabrizio Corona, con frecciate incrociate e che si teme possa rovesciarsi anche sul palco dell’Ariston, dove Fedez e Lauro sono concorrenti da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Ma Conti allontana questa prospettiva: «Mi occupo soltanto dello spettacolo e delle canzoni».

Il no ai monologhi a Sanremo e l’obiettivo della «leggerezza»

Dopo aver anticipato una nuova versione di Bella stronza, il brano che Fedez presenterà in duetto con Marco Masini durante la quarta serata della kermesse, Conti ha spiegato il suo no ai monologhi. «Sono un po’ passati», ha detto a Vespa. «Credo che si possa sottolineare qualcosa di importante anche solo con delle parole o con un messaggio lanciato velocemente. Non mancheranno momenti di riflessione, ma non con il monologo lungo». L’obiettivo è ovviamente quello di replicare il successo degli ultimi Festival targati Amadeus, non solo a livello di numeri ma anche per la «leggerezza e divertimento: tanta buona musica, un bel fermento». Da qui la scelta di concorrenti, ospiti e co-conduttori che rappresentino «la musica italiana a livello globale, con un bel ventaglio di proposte, sonorità, musica diversa». Molte si improvviseranno in un tuffo nella propria personalità, da Brunori a Fedez stesso: «Sono tante sfumature della personalità e del mondo, più un micromondo».