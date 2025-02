FantaSanremo: regole, bonus, malus, novità e tutto quello che c’è da sapere

Cento "Baudi" per sette cantanti, la scelta del capitano, premi e penalità per gli artisti: tutto quello che c'è da sapere sul gioco parallelo alla kermesse

Non c’è Festival di Sanremo senza FantaSanremo, il fantasy game che segue minuto per minuto tutto quello che accade sul palco dell’Ariston (e dietro) da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Un gioco online diventato ormai evento, che coinvolge gli amanti e gli habitué della kermesse tanto quanto chi del Festival della canzone italiana sa poco o nulla. A una manciata di giorni dal momento in cui Carlo Conti, nuovo direttore artistico, darà il via alla 75esima edizione di Sanremo, si contano 1.7 milioni di utenti divisi in oltre 350mila leghe. La facilità di gioco, la possibilità di crearsi campionati “privati” in cui scontrarsi direttamente con amici e familiari. Ma soprattutto la possibilità di godersi le quattro (o cinque) ore di Festival, ogni sera, consapevoli che da ogni gesto dei concorrenti dipende un bonus o un malus.

Nascita ed evoluzione del FantaSanremo

L’idea del FantaSanremo nasce nel 2020 da un gruppo di circa 50 fan della kermesse, che si riuniscono al bar “Corva da Papalina” di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. A ispirare l’idea dei punteggi, in realtà, non è tanto il fantacalcio quanto il fanta Game of Thrones, basato sull’omonima serie televisiva. Nel 2021 lo sbarco in rete, anche grazie all’endorsement di Fedez, che ha condiviso sui social media il link del portale. Da quel momento il numero di partecipanti cresce di anno in anno, dai 50mila del primo anno online fino ai quasi due milioni del 2025.

Come funziona il FantaSanremo e cosa sono i “Baudi”?

Dopo aver fatto login nel portale (entro le 23:59 di lunedì 10 febbraio), l’utente deve come prima cosa acquistare i suoi sette “giocatori”. Per farlo ha a disposizione 100 Baudi, la valuta che prende il nome da Pippo Baudo. Ovviamente ogni artista, in base alla fama e alle probabilità di vittoria finale, avrà un valore più o meno alto. Per il 2025 i più quotati sono Achille Lauro, Giorgia e Elodie con i loro 18 Baudi, tallonati da Fedez, Olly e Francesco Gabbani con 17. A venire in aiuto agli spendaccioni c’è il quintetto formato da Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Modà e Sarah Toscano. Per assicurarseli basteranno 12 Baudi, insieme a una buona dose di speranza che ribaltino i pronostici.

La formazione e il capitano

Scelti i 7 concorrenti, due di questi saranno “relegati in panchina”. Cosa cambia? I titolari guadagnano (o perdono) punti in base alla loro performance complessiva, cioè con i bonus e i malus della serata e con quelli extra. Le riserve, invece, danno il loro apporto sono con quelli extra. Tra i cinque Starter, poi, l’utente deve scegliere un capitano. A questo vengono raddoppiati i punti della classifica finale, così come i punti bonus per l’eventuale piazzamento in top five durante le prime quattro serate del Festival.

Classifica, bonus e malus: come ottenere e perdere punti

L’obiettivo del FantaSanremo è ovviamente uno solo: vincere. Come? Facendo più punti di tutti gli altri, ovviamente. La classifica della competizione, che sia quella generale di tutto il mondo o le leghe private, si muove però con regole particolari. La Federazione Italiana FantaSanremo ha infatti creato un sistema complesso per assegnare i punteggi. Si parte dalla base – scontata – che tiene conto dell’effettivo piazzamento dei concorrenti: 100 punti per chi vince il Festival, 75 per il secondo classificato, 60 per il terzo e così via. Ma attenti – già da qui – ai malus: dalla 19esima posizione in giù, infatti, si perderanno punti. Almeno fino al 28esimo (-24). Per il 29esimo – l’ultimo classificato dopo il ritiro di Emis Killa dalla kermesse – è previsto un bonus di 30 punti per «digerire la sconfitta». Si guadagnano punti anche in caso di piazzamento nei primi cinque posti durante le prime quattro serate e per la vittoria di premi sul palco, come quello della Sala Stampa, della critica o per il miglior testo.

I bonus del FantaSanremo

Per vincere il FantaSanremo, però, non basta azzeccare il vincitore. C’è infatti un complesso scheletro di bonus e malus legati esclusivamente al comportamento dei protagonisti. La lista è lunga – circa una cinquantina – e non sono neanche tutti: premi o penalità, specifici per le singole serate, saranno aggiunti poco prima di ogni notte. Tra i bonus migliori sicuramente ci sono: 10 punti per un “batti cinque” alla statua di Mike Bongiorno, 10 se l’artista utilizza fiamme – vere o finte – durante la sua esibizione, 30 per «invasione di stadio non pianificata» e 10 (garantiti a tutti i concorrenti) se Gerry Scotti dice: «L’accendiamo?». E poi i bonus da 25 e 10 punti in caso di rissa sedata sul palco dell’Ariston o nel backstage, aggiunti dopo le storie tese degli ultimi mesi tra Tony Effe e Fedez e in vista del primo faccia a faccia tra il rapper milanese e Achille Lauro, che secondo Fabrizio Corona avrebbe avuto una liaison con Chiara Ferragni.

I malus del FantaSanremo

Interessanti anche i malus. Si va dal -5 in caso di outfit total black al -30 della caduta sulla scalinata dell’Ariston. Penalizzate anche battute discriminatorie (-30), bestemmie in diretta (-66.6) e la squalifica della canzone (-100). Visti gli intrighi tra Big, poi, penalità di 50 punti per chi scatena una lotta sul palco. Chissà se basterà per evitare lo scontro.