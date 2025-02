Achille Lauro rompe il silenzio sulla storia con Chiara Ferragni: «Anche questa è violenza contro le donne»

Il cantautore romano risponde alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa pre-festival

Una partecipazione al Festival di Sanremo da favorito, un nuovo disco in uscita, due date al Circo Massimo di Roma (29 giugno e 1 luglio), ma di Achille Lauro oggi si parla soprattutto perché è al centro di un affare di gossip che ha inevitabilmente catturato l’attenzione della stampa nazionale: la presunta storia con Chiara Ferragni, che sarebbe avvenuta quando ancora era in piedi il matrimonio tra l’influencer e Fedez. Liason svelata da Fabrizio Corona negli ultimi giorni su Instagram. Durante la conferenza stampa pre-festival l’argomento non si poteva dribblare, e così Lauro ha risposto ai giornalisti: «Grazie al cielo vivo in un mondo fatto di sognatori, di grandi passioni e lascio questi gossip che non mi appartengono a chi ha solo questo per esistere». In pratica una dichiarazione a metà strada tra un «no-comment, pensiamo alla musica» e un attacco frontale a Fabrizio Corona. Con un pensiero profondo nei confronti dell'(ex) amica: «In questo momento così bello, cerco di lasciarlo a chi ha solo quello per esistere. Sono concentrato su musica e scrittura, si parla di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso».

Sanremo insieme a Fedez e il lunedì della verità

Certo, la storia di un triangolo che coinvolge Achille Lauro e Fedez, entrambi in gara al Festival di Sanremo 2025 è succulenta per tutti gli appassionati di cronaca rosa, ancor di più se si pensa che nel cast è prevista anche la presenza di Tony Effe il quale avrebbe più volte scritto messaggi equivocabili a Ferragni. Ma la vicenda è lontana dal risolversi perché lunedì 10, il giorno prima dell’apertura del sipario dell’Ariston, Corona, stuzzicato dalla stessa Chiara Ferragni, pubblicherà una nuova puntata di Falsissimo interamente dedicata all’influencer e imprenditrice digitale.

Ed è proprio lì che il re del gossip potrebbe approfondire quell’aspetto della vicenda riguardante Achille Lauro. Fedez, proprio per evitare che la sua attività musicale sia compromessa da vicende estranee alla musica, al momento non ha previsto attività stampa in vista della sua partecipazione a Sanremo, cosa che ha fatto venire il dubbio a molti che in realtà si tratti di una bomba mediatica ad orologeria, un sistema per far parlare di sé, ma dal suo staff continuano ad arrivare smentite: «Nessuna strategia, questo non era il modo in cui volevamo affrontare il Festival». Ok, c’è però da dire che è stato proprio Fedez il primo a mescolare musica e gossip scegliendo di cantare durante la serata del Festival dedicata alle cover Bella stronza di Marco Masini: una decisione che ha portato molti a chiedersi chi ci fosse dietro un riferimento abbastanza chiaro ad una donna, che tutti davano per scontato fosse l’ex moglie. Invece secondo il racconto di Corona potrebbe essere Angelica Montini, la giovane della Milano bene da sempre vero amore del rapper e influencer. Un gran caos insomma, che crea problemi un pò a tutte le parti in causa e che, soprattutto, mette in ombra quel che Achille Lauro, Fedez e perfino Tony Effe starebbero andando a fare a Sanremo: musica.