Sanremo 2025, Simone Cristicchi e la canzone per la madre che ha fatto piangere tutti: «Retorica? Questa è vita autentica»

Il brano di Simone Cristicchi risulta tra i più ascoltati su tutte le piattaforme: «Sto combattendo una guerra come Davide contro Golia», dice in conferenza stampa

Il fatto che stamane l’Italia si sia svegliata con la voglia di ascoltare Quando sarai piccola, il brano con cui Simone Cristicchi è tornato al Festival di Sanremo, andrebbe preso come un segnale preciso: quello che la musica di concetto, di narrazione, ha ancora una declinazione in classifica. «Sto combattendo una guerra come Davide contro Golia – ammette in conferenza stampa all’Ariston -. La poesia non si deve basare sui numeri, ma su altri parametri imponderabili. Sta avvenendo l’imponderabile, un artista come me ha l’occasione di fare ascoltare il suo pezzo a milioni di persone e la vedo come una grandissima sorpresa quello che sta succedendo». Quello che sta succedendo è che un Paese intero ieri ha pianto ascoltando questa lettera di un figlio ad una madre che invecchia e regredisce, fino a diventare quasi una bambina e lui si offre di farsi da ancora per restare viva in questo mondo. Un sentimentalismo assai comune che non poteva non colpire ma, attenzione, anche se Cristicchi è stato chiamato e ringraziato da diverse associazioni legate all’Alzheimer, ci tiene a specificare: «Il senso di questo brano va oltre una patologia, parla del ciclo della vita, è un messaggio più spirituale che medico. Per questo molti che vivono queste situazioni si possono rivedere».

In realtà gli italiani, ancor prima di ascoltare Quando sarai piccola erano preparati a quello che il pezzo avrebbe potuto stimolare grazie all’intervista di Gabriele Corsi, conduttore del Prima Festival, diventata virale, in lacrime dopo aver ascoltato in prova la canzone: «Vedere il pianto di Gabriele Corsi è stata una sorpresa, abbiamo dovuto fare quell’intervista tre volte. Questa è vita autentica, sono storie vere, si toccano corde emotive in un mondo in cui c’è una grande compressione emotiva». Ma niente retorica, anzi: «Se avessi percepito retorica nemmeno avrei presentato questa canzone a Sanremo».

