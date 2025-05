Concertone, a Ghali si spegne il microfono: «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più» – Il video

Durante l'esibizione srotolata una bandiera sul referendum dell'8 e 9 giugno

Incidente tecnico per Ghali al Concertone del Primo Maggio. Durante l’esecuzione del brano Casa mia il microfono del rapper si è spento lasciandolo in silenzio, ma la base con il playback è andata avanti al posto suo. A quel punto è servito un cambio di microfono. «Senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più», ha detto lui sul palco. Durante la sua esibizione il pubblico ha srotolato una bandiera per il sì al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno che propone cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Ghali, nato in Italia da genitori tunisini e diventato cittadino italiano solo al compimento dei 18 anni, si era impegnato per ottenere il referendum.

Oltre a licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sul lavoro, l’ultimo referendum è sul dimezzamento dei tempi di residenza in Italia da 10 a 5 anni per la richiesta della cittadinanza italiana. L’artista ha continuato ad animare la folla, per poi riprendere l’esibizione con l’altro brano Paprika. Durante il primo brano è stata invece srotolata una grande bandiera della Palestina. Ovvero il secondo riferimento alla guerra in Medio Oriente dopo l’urlo Palestina Libera de I Patagarri.