Concertone del 1° maggio, apre Leo Gassmann con «Bella ciao». Attesa per Lucio Corsi, Ghali e Achille Lauro: la scaletta completa

Il Concertone organizzato dai sindacati torna in piazza san Giovanni a Roma. L'omaggio a papa Francesco e il tema di quest'anno contro le morti sul lavcoro

Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo Gassmann con la mano sul cuore dà il via alla diretta del Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma, in diretta su Rai3 e Radio2. «Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica – ha detto il cantante – ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio». La musica è partita dalle 13.30, quando i vincitori del contest per emergenti 1Mnext Cordio, Dinìche e Fellow insieme a Cyrus, i Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, Save Our Souls e Vincenzo Capua hanno iniziato a scaldare la piazza.

Il tema del Concertone 2025

«Sul lavoro troppe incertezze, troppi infortuni, troppe morti. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa», ha detto Ermal Meta, conduttore del Concertone del Primo Maggio insieme a Noemi e BigMama, affiancati da Vincenzo Schettini, ricordando il tema scelto quest’anno dai sindacati «Uniti per un lavoro sicuro».